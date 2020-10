Voitokas Give Me Match pysyy sivussa kilparadoilta vielä tovin – siirtyi Tommi Ala-Nikkolalle heinäkuussa

Viime vuoden alkupuolella voittoja napsineen ruunan paluu raviradoille on ajankohtainen vuodenvaihteen jälkeen. Uran 13 startista voittoja on 6.

Antti Savolainen

Tommi Ala-Nikkolan mukaan hankosidevammoista kärsineen Give Me Matchin paraneminen on edistynyt hyvin.

Vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla yhteensä 16 850 euroa voittosummana kerännyt Give Me Match on siirtynyt ilmajokelaisen Tommi Ala-Nikkolan valmennukseen. Muun muassa Vermossa Nousijadivisioonafinaalin voittoon ravanneen ruunan aikaisempana valmentajan toimi Christa Packalen. Let´s Do It Teamin omistama hevonen siirtyi Ala-Nikkolan valmennukseen heinäkuun alkupuolella.

“Siinä tapahtui hevosen omistajapohjassa vaihdoksia, ja kun yksi tuttu kaveri lähti sitten kimpan vetäjäksi, niin Give Me Match tuli sitä kautta minulle”, Ala-Nikkola avaa vaihdoksen taustoja.

“Minulla on hyvin tarhatilaa, isot laitumet ja hyvät mahdollisuudet uittovalmennukseen, mitkä sopivat Give Me Matchin treenaussysteemiin kesällä hyvin.”

Give Me Match ei ole startannut vuoden 2020 aikana kertaakaan. Viime vuoden loppupuolellakin startteja oli vain muutama. Tommi Ala-Nikkolan mukaan kilpailutauon taustalla ovat omistajanvaihdoksen lisäksi hevosen terveysongelmat.

“Give Me Matchilla on ollut ihan normaaleja ravihevosen urheiluvammoja. Hankosidevammat ovat hevosilla hyvin yleisiä, mutta niistä parantuminen tahtoo viedä kauan aikaa.”

Viimeksi Ala-Nikkola kävi hevosen kanssa klinikalla keskiviikkona. Paluuta kilparadoille saadaan odottaa vielä tovi.

“Give Me Matchin paraneminen on edistynyt hyvin. Nyt saadaan treenata jo hiukan kovempaa ja päästään ajamaan kevyitä hiittiluonteisia harjoituksia. Paluu radoille voi olla ajankohtainen vuodenvaihteen jälkeen.”

Give Me Matchin lisäksi Ala-Nikkolan uusiin valmennettaviin kuuluvat yksivuotiaat varsat Green River's Inez ja MAS Gina, josta viime mainitun hän osti Ypäjän huutokaupasta.

“On ollut pientä vaihtuvuutta, minkä lasken ehdottomasti hyväksi asiaksi. Tosi mukavat nuoret hevoset on nyt tallissa.”

