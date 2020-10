Reko Seppä työskentelee Menhammarin klassisella maaperällä

"Monta vuottahan täällä Ekerössä on jo vierähtänyt, mutta Suomeen en ole kyllä takaisin tulossa."

Reko Sepän albumi

Reko Seppä ja Adorable Lady juhlimassa menestystä Eskilstunassa heinäkuussa 2018.

Lumijoelta Oulun lähistöltä lähtöisin oleva Reko Seppä on viihtynyt Ruotsissa jo vuodesta 2013 lähtien.

"Suoritin Ruukissa hevosenhoitajan tutkinnon, ja olin jonkin aikaa valmistumiseni jälkeen ihan muun alan töissä harrastaen omilla hevosilla raviurheilua. Veri alkoi vetää ulkomaille, ja ajattelin josko sitä vuodeksi pariksi lähtisi Ruotsiin ja tulisi takaisin kotiin. Tässä kävi kuten monelle muullekin, että samalla ulkomaan reissulla sitä ollaan vieläkin” naurahtaa Reko.

Alkuopit lajin pariin hän sai Mauri Jaaralta ja Katja Melkolta.

"Jaaran Mauri on minun ensimmäinen oppi-isäni, ja Maurihan minut opetti ajamaan hevosta ja jo ennen Ruukin koulua tuli kierrettyä Maurin kanssa paljon raveissa. Mauri on todellinen hevosmies, ja kyllä pitää hattua nostaa, että hän on jaksanut tehdä tätä ravihommaa Pohjois-Suomesta käsin hyvällä menestyksellä todella kauan”, kehuu Reko Mauri Jaaraa sekä persoonana että ravivalmentajana.

"Katja Melkon ja Janne Sorosen valmennustallit Lumijoella sijaitsevat vain muutaman kilometrin päässä kotipaikastani ja heidän luonaan tuli pyörittyä hyvin paljon. Paljon heiltäkin tuli opittua, ja on ollut tosi hieno seurata Katjan ja Jannen hevosten menestystä täällä Ruotsissa,” iloitsee Reko.

Timo Nurmoksen talli oli hänelle hyvä ponnahduslauta Ruotsiin.

"Ensimmäinen työpaikkani seitsemisen vuotta sitten Ruotsissa oli Nurmoksen Timo, jossa viihdyin vuoden verran. Timo on todella hyvä työnantaja, ja häneltä opin tosi paljon valmentamisesta sekä ruokinnasta. Timolla saa paljon vastuuta hevosenhoitajana, toki luottamus on ensin ansaittava, mutta kunnioitus ja arvostus on kyllä sitten molemminpuolista,” kehuu Reko.

"Nurmokselta lähdettyäni olin lyhyet pätkät sekä Per Lennartssonilla että Fredrik B Larssonilla ennen kuin aloitin täällä Menhammarissa. Aloitin samana vuonna kuin Maharajah voitti Prix d’Ameriquen ja ehdin olla vuoden verran Stefan Hultmanin ollessa täällä valmentajana."

"Stefanin sairastuttua Pasi Aikio otti vastuun kilpatallista. Olin alun perin nuorten hevosten tallissa, mutta viimeiset vuodet olen ollut kilpatallin puolella hevosenhoitajana”, kertaa Reko viimeisimpiä käänteitään työhistoriassaan.

Menhammarin perinteikäs tila sijaitsee Ekerössä Tukholman läheisyydessä. Margareta Wallenius-Klebergiin henkilöityvä Menhammarin siittola on ollut Ruotsin menestyneimpiä kasvattajia viimeisten parinkymmenen vuoden ajan, ja tahti ei juuri vaikuta hidastuvan.

"Kun laskee yhteen siittolan, nuorten- ja kilpatallin hevoset päästään kyllä useampaan sataan hevoseen. Varsoja täällä taitaa syntyä vuosittain 80–90 kappaletta, ja kyllähän Margareta Wallenius-Kleberg seuraa edelleen todella tarkkaan kasvattiensa ja omistamiensa hevosten juoksuja. Korona-aika on rajoittanut hänenkin liikkeitään, mutta kyllä hänet usean kerran viikossa näkee liikkeessä Menhammarissa."

"Täällä on monipuoliset valmennuspaikat, löytyy suora, mäki, oma rata sekä 6–7 kilometrin metsälenkki”, kertoo Reko Menhammarista ja sen omistajasta, joka on yksi ruotsalaisen raviurheilun valovoimaisimmista henkilöistä.

Pasi Aikio otti vastuun Mehammarin kilpailutoiminnasta Stefan Hultmanin jälkeen.

"Tein töitä Pasin kanssa yhdessä nuorten hevosten kanssa jo Hultmanin aikana ja Stefanin sairastuttua aloitti Pasi kilpatallin vetämisen."

"Eihän se ihan helppoa ole ottaa vetovastuuta Hultmanin kaltaisen valmentajan jälkeen, mutta hyvin hevoset ovat kuitenkin menneet viime vuosina. Who’s Whon Derby- ja Jubileumspokalenin voitot ovat tietysti ne kirkkaimmat meriitit."

"Tällä hetkellä meillä on jonkin verran muiden omistamia hevosia, mutta pääosaksi Aikion valmennettavat ovat Menhammerin sekä Travkompanietin omistamia hevosia,” kertaa Reko Pasi Aikion ensimmäisiä vuosia valmentajana Stefan Hultmanin jälkeen.

"Pasi on siitä hyvä pomo, että hänen kanssaan voi asioista puhua rakentavasti ja vaihtaa ideoita puolin sun toisin. Pasi antaa meidän hoitajien työskennellä itsenäisesti, eikä puutu pikkuasioihin,” antaa Reko tunnustusta.

Tulevaisuus näyttää olevan varsin vahvasti Ruotsissa.

"Monta vuottahan täällä Ekerössä on jo vierähtänyt, mutta Suomeen en ole kyllä takaisin tulossa. Olen pitänyt yhtä viitisen vuotta Maharajahin hoitajana tunnetuksi tulleen Lisa Skoghin kanssa, Menhammarissahan me tapasimme toisemme. Arki-elämä on täällä Ruotsissa, ja tuntuu, että minun oli helpompi opetella ruotsia kuin ruotsalaisen opetella suomea ja muuttaa sitten takaisin Suomeen,” naurahtaa Reko suomen kielen opettelemisen vaikeutta.

Pelkästään kielipoliittiset syyt eivät kuitenkaan pidä Rekoa Ruotsissa.

”Unelmana on, että jos saisimme jossakin vaiheessa hankittua pienen maapaikan, jossa voisimme pitää muutamaa omaa hevosta amatööripohjalla ja kävisin sitten jossakin muualla töissä. Olen miettinyt ammattivalmentajalisenssiäkin, mutta taitaa olla helpompi tehdä tätä hommaa harrastuspohjalta,” kertoo Reko tulevaisuuden suunnitelmistaan.

Reko Seppä korostaa, että Suomesta löytyy erittäin ammattitaitoisia ravivalmentajia.

"Suomalainen raviosaaminenhan on tunnetusti kansainvälisesti huippuluokkaa, ja eihän kaikki huippuvalmentajat ole muuttaneet Suomesta ulkomaille. Niinpä tavallisissa arkiraveissa on täällä Ruotsissa helpompi pärjätä kuin esimerkiksi Suomen V75-lähdöissä, joissa periaatteessa ajetaan samoista palkinnoista kuin ruotsalaisissa arkiraveissa. Ei käy kateeksi suomalaisia valmentajia, kun joutuvat kilpailemaan pienemmistä palkinnoista kivenkovassa seurassa."

"Yhteenvetona voidaan kai todeta se useasti toistettu fakta, että Ruotsissa raviurheilu on kaiken kaikkiaan paremmassa jamassa kuin Suomessa. Hevosenhoitajan työajat ja palkkaus ovat ihan eri tasolla kuin Suomessa, ja voimme elää melko tavallista arkea töiden ulkopuolella”, antaa Reko tunnustusta suomalaisille raviammattilaisille koti-Suomessa todeten samalla raadollisesti taloudellisen eron suuruudesta raviurheilumaiden välillä.