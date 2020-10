Kriterium-lauantain toto75-karonkka: Sinivalkoista historiaa ja tulevia tähtiä

Elina Paavola

Sahara Jaeburn piti takanaan niin ulkoa kirineet An-Dorran ja Consalvon kuin sisäradan Magical Princessin.

1. Heinäpään hevosmiestaito

Kaksi suomalaista ovat lainaohjastajina yli muiden. Heidät molemmat nähtiin päärooleissa lauantaina Teivossa. Oulun Heinäpäästä muutaman mutkan kautta Nurmijärvelle asettunut Antti Teivainen (60) ajoi 8 000. voittonsa. Hän on määrällä eniten kotimaan maaperällä voittoja narutellut ohjastaja. Sillä varmasti lunastaisi kutsun Linnan juhliin, mutta juhlia ei tänä vuonna vaan valitettavasti järjestetä.

NIin ikään samalta Oulun keskustan etelälaidalta Teivon kautta Ruotsiin suunnannut Jorma Kontio (67) on luonnollisesti edelleen Se Eniten Voittanut suomalainen. Hänen reilusta 11 000 ykkösestään merkittävä osa on kuitenkin Ruotsin kaviourilta. Eniten voittoja Kontiolla on myös Kriteriumista, josta hän nappasi kahdeksannen tolpan.

Eikä päivä ollut ihan huono Heinäpään kolmannelle legendalle Pekka Korvellekaan (71), vaikka Kriteriumin kolmonen varmaan ollut ihan sitä, mitä Kultasormi lähti Teivosta hakemaan.

Kutsumusammatissaan on 8 000 voiton Teivainen

2. Sahara Jaeburn

Raakileeksi Kontio kutsui vielä tämän vuoden Kriterium-voittajaa. Kovapäinen raakile Petra Huhtin kasvattaman ja omistama sekä Timo Nurmoksen valmentama ori kuitenkin on. Se jaksoi lähes koko 2 600 metrin matkan prässätä vauhdilla vetänyttä Pekka Korven Magical Princessiä.

Tuloksena syntyi uusi pitkän matkan 3-vuotiaiden Suomen ennätys, 13,7. Tämän pikkumenijän juoksupäästä saadaan vielä varmasti lisää todisteita.

Tunteiden Kriterium

3. Ville Kalle

Suomenhevosten Kriteriumissa ei tänä vuonna hätyytelty Suomen ja kilpailuennätystä, mutta lupaavia nuoria hevosia nähtiin radalla nytkin. Lapualaisen Paavolan perheen silmäterä Ville Kalle kuittasi Pikkuprinssin laukat ja vei vuoden päälähdön Pikkuprinssi–Kinderin sorruttua nyt laukkaan.

Ikäluokan kärki on tämän kaksikon lisäksi saanut syksyä kohti mukavaa laajennusta, vaikka koronakevään jäljiltä startteja on vielä monilla sangen vähän. Ensi kesän 5-vuotiaissa nähdään kiinnostavia kamppailuita, vaikka tai oikeastaan juuri koska Parvelan Retun kaltaista ylivoimaista tähteä ei nyt ole näkyvissä.

Ville Kallen meno sai tallikaartessa aidankin "täräjämään"