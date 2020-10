Uutiset

Lexingtonin huippuviikko aluillaan - suomalaismielenkiintoa huutokaupoissa Uutiset Riku Niittynen Kentuckyn ja maailman "hevospääkaupungin" Lexingtonin raviurheilun kannalta vuoden ykkösviikko on aluillaan. On huutokauppaa ja Kentucky Futuritya.

Riku Niittynen

ME-tamma Mission Brief Lexingtonin The Red Milellä lokakuussa 2015 yhdessä vakiokuskinsa Yannick Gingrasin kanssa. Mission Brief juoksi "ravihobblesit" jalassa. Nyt tamman tytär Walnerista on myynnissä huutokaupassa ensi yönä numerolla 89.