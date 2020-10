Jorma Luhanko tekee paluuta – tallissa 12-aikainen amerikkalainen

Entinen Pilvenmäen ratatreenari Jorma Luhanko tekee varovaista paluuta Suomen raviareenoille. Forssalaisella on käsissään uusi treenattava, Yhdysvalloissa syntynyt Green Keeper U.S.

Jorma Luhanko on palannut näihin maisemiin pitkän kiertueensa jälkeen. Hän pitää Pilvenmäellä tällä hetkellä kahta hevosta.

Crazedin poika Green Keeper U.S. avasi uransa mukavasti kolme-ja nelivuotiaana Daniel Redénin tallista. Ruunan viimeisin valmentaja ennen Suomeen siirtymistä oli uumajalainen harrastajatreenari Jonas Karlsson.

6-vuotias Green Keeper U.S. on ravannut statistiikan: 38 5-4-4. Ruunan voittosumma on yli 31 000 euroa, ja ennätys kirjataan lukemin 12,0.

”Just ajoin ruunalla Forssan harjoitusraveissa. Päätöspuolikas oli 16,0, ja koko viimeinen tuhat sellainen 20-vauhtinen. Hevonen oli tukkoinen, mutta josko tämä juoksu veisi sitä eteenpäin. Alla oli vielä raskas balanssikin. Ruuna on ollut Ruotsin viimeisimmissä kisoissaan vasemmalla ohjalla. Koetetaan saada hevosta suoremmaksi”, kommentoi Jorma Luhanko. Hän kertoo, että Green Keeper U.S. on ollut Suomessa nelisen viikkoa.

”Tosi fiksu hevonen. Jos motivaatio saadaan kohdalleen, niin menestystäkin voisi alkaa tulla. Ihan vielä ei starttaaminen ole ajankohtaista.”

Luhanko muistetaan Pilvenmäen pitkäaikaisena ratavalmentajana 1980- ja 1990-luvuilta. Mitä miehelle kuuluu nykyään?

”Nyt kuuluu parempaa. Sain viisi vuotta sitten aivoverenvuodon, ja siitä toipuminen otti aikansa. Kun 1990-luvun lama tuli, ei raha liikkunut Suomen raveissa mihinkään suuntaan. Lähdin Forssasta sitten yksityistreenariksi Saksaan. Siellä olin kymmenisen vuotta. Sen jälkeen menin Jori Turjalle Italiaan, se oli juuri sitä Varennen kulta-aikaa 2000-luvun alussa. Oriin Mikkelin ME-juoksuakin olin todistamassa paikan päällä.”

”Sitten palasin Suomeen. Rossinantohan oli mulla 2007 ja 2008. Sen jälkeen on ollut hiljaisempaa. Viime vuonna ajoin vain yhden startin ja senkin Itävallassa. Mun poika on siellä töissä, ja olin hänen luonaan katselemassa touhuja. Poika ajelee hevosia ja kengittää.”

”Asuin välillä Jyväskylässä, mutta nyt olen palannut Forssaan. Golden Keeper asuu Pilvenmäellä. Sen kanssa näkräilen, ja lisäksi ajan yhtä kaksivuotiasta varsaa. Kengittämään en enää pysty, kun päätä ei voi roikottaa alaspäin. Kunnon mukaan tehdään jatkossa hommia”, Luhanko kertoo.