Perttusella uutta mielenkiintoista tallissaan

Ville Toivonen

Tapsa Perttunen tähyää tulevaisuuteen luottavaisena monen lupaavan uuden ja vanhan valmennettavansa kanssa.

Tallin uusista starttihevosista Pegasos Evo starttaa huomenna Vermon T65-jackpotraveissa ja Moonlight Black sunnuntaina Turussa.

"Pegasos Evo tuntuu kyllä oikein mielenkiintoiselta", Perttunen aloittaa.

"Se on ollut tallissa jonkun viikon ja treenannut kovimmillaan 23-vauhtia. Siinä tuntuisi olevan hevosta vähän pitemmällekin, mutta antaa hevosen itse kehua itsensä. Vermossa jos pääsisi ravia, niin hyvä, kun se on laukkaillut. Kuitenkin se kannattaa vähän huomioida peleissäkin. Moonlight Black samoin tuntuu hyvältä hevoselta ja voi heti pärjätä, mutta kumpikin on myös vähän vaikea veikattava, kun eivät ole tutumpia."

Perttusella on myös hyvät saumat illan Mikkelissä sekä muillakin T65-ajokeillaan Vermossa.

"Kaikki Vermon ajokit ovat mahdollisia menestyjiä, mutta jokainen vaatii myös ripauksen tuuria matkaan - asetelmat ovat sellaiset. Mikkelissä No Limit Queen (T5-4) on kova hevonen, mutta vasta tulossa vireeseen. Kyllä se liki varmaan on, mutta ei vielä varmaksi minusta. Limuskasta (T5-1) samat sanat: pystyy pärjäämään - ei varmaksi. Se on autolähetyksellä epävarmempi, eikä ole mikään keulahevonen todennäköisesti nyt."

Tallin varsatilanne hymyilyttää isäntää.

"Kaikki tulleet yksivuotiaat, huutokaupasta ja muuten, on opetettu ja ovat lupaavia, mutta niistä on tietysti aikaista sanoa kovin paljoa. Kaksivuotiaissa on paljon lupauksia. Ainakin huippujen Bosses Lilyn ja Bosses Ladyn veli Eagle Orden (Quite Easy), joka on koleähdössä torstaina, on juoksija, sen voin sanoa. Kehukoon ori itse itsensä lisää."