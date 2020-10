Päivän ravit: Iskukykyinen venäläisvieras kotimaan varsojen kirittäjänä

Torstai on Lahden päivä. Jokimaalla nähdään mielenkiintoinen varsavieras idästä. Lisäksi viivalla on suurissa kisoissa menestyneitä nimiä, joita harvemmin tavataan iltaravitasolla.

Terhi Piispa-Helisten

5-vuotiaiden Euroopan mestari Stonecapes Queila on oudon tilanteen edessä, sillä tamman tämän kauden voittosaldo näyttää nollaa. Torstainakaan ei ykkönen irtoa helpolla, siitä pitävät huolen Always Ready ja kumppanit.

Jokimaan ravi-illan alkupuolella ajettavassa kaksivuotiskamppailussa vallitsee mielenkiintoinen asetelma, kun rutinoitunut venäläisvarsa, 16,6-vauhdilla Moskovassa mailin myllyttänyt Easter Dream lähtee jahtaamaan kotimaan toivoja.

Tasokkaan illan muita kuumia nimiä ovat kanuunakuntoinen Tanpopo sekä ykkössarjassa yhteen iskevät derbykakkonen Always Ready ja Euroopan mestari Stonecapes Queila.

Lahden Toto5-ilta alkaa kello 18.

Bergsåkerin Toto64-pelissä on ekstrarahaa jaossa lähes 200 000 euroa. Rivi päättyy avoimeen lämminveriryhmään, missä Samu Sundqvistin ohjastama Magnifik Brodde kohtaa Esprit Sisun, konkariori Going For Gold Zazin sekä Norjan Kriterium-voittaja ja Solvalla GP-ykkösen Hard Timesin.

Bergsåkerin Toto64-kierros alkaa kello 20.30.

Asiantuntijalähetys TotoTV:ssä kello 18.30-22.30.