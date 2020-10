Turun PM-lähdön ruotsalaisvieras: "Olemme antaneet kavioiden kasvaa, jotta pääsemme ajamaan ilman kenkiä sekä jenkkikärryillä"

Suomen Hippos/Hanna Laakso

Faks Nils on yksi PM-lähdön ruotsalaishevosista. Kuvassa se voittaa toukokuussa 2019 Rättvikissä Mika Forssin ajamana ohjastajien MM-kiertueella.

Turun lauantaiseen PM-lähtöön osallistuvan Faks Nilsin valmentaja Jan Ove Olsen suuntaa Suomeen hyvillä mielin. Matkustamisen ei pitäisi olla hevoselle ongelma.

"Faks Nilsillä on kaikki hyvin ennen lauantaita. Ruuna tarvitsee mielellään suojajuoksun, ja silloinhan lähtörata yhdeksän ja Harri Koivunen rattailla tarjoaa parhaat mahdolliset lähtökohdat. Faks Nils ei ole voittajatyyppiä, vaan on mukava kilpahevonen. Jos olemme sijoilla 3–5 olen todella tyytyväinen."

"Emme ole tarkoituksella ajaneet kilpaa Ruotsin mestaruuden jälkeen (29.8.), sillä olemme antaneet kavioiden kasvaa, jotta pääsemme Bergsåkerin tapaan ajamaan ilman kenkiä sekä jenkkikärryillä Turussa. Ruuna on hyvä matkustamaan, ja on mukava päästä taas kilpailemaan Suomeen” toteaa Jan Ove Olsen.

Don Viking on tuore Ruotsin mestari montéssa. Ruuna jätti itsestään luokkahevosen kuvan myös vieraillessaan Ylivieskan Ruunakunkkareissa.

Omistaja-valmentaja Stefan Dellbro on toiveikas.

"Don Viking tuntui eilisen (keskiviikko) viimeistelyissä oikein hyvälle kun ajoin kolme mäkivetoa hevosella. Aiemmin Don Vikingillä on ollut ongelmaa toisen takajalan hankositeessä, mutta ostettuani sen kolmisen vuotta sitten olemme päässeet kilpailemaan ja treenaamaan ruunaa melko säännöllisesti. Tämä on vienyt hevosta tosi paljon eteenpäin, ja tänä vuonna ruuna vaikuttaa löytäneen vielä uusia vaihteita."

"Viimeksi Bergsåkerissa Don Viking voitti helposti Montén Ruotsin mestaruuden, ja vaikka lähtörata ei lauantaina ole paras mahdollinen, en ylläty, jos olemme kolmen sakissa.”

"Alussa ruunalla on pieni laukan vaara, ja sen on annettava lähteä omaa vauhtiaan, joten emme ehtine nopeiden suomalaisten mukaan alussa. Mutta yleensä Don Vikingillä on vahva loppuveto, ja toivotaan että matkalla pidettäisiin reipasta vauhtia yllä. Suurempia varustemuutoksia en ole suunnitellut lauantaille, kuin että nyt laitamme vetohuput, viimeksi Bergsåkerissa Don Vikingillä oli kiinteät huput."

Olsenin tavoin myöskään Dellbro ei usko pitkän reissun vaikuttavan kielteisesti hevoseen.

"Kävimme elokuussa Ylivieskassa kilpailemassa, ja ainakin silloin ruuna matkusti oikein hyvin. Turkuun tulemme kaikki neljä Ruotsin edustajaa Jan-Olov Perssonin isolla autolla, ja yleensähän hevoset matkustavat vielä paremmin isossa kuljetusautossa”, kertoo Uumajasta Turkuun saapuva Stefan Dellbro.

Turun PM-ravit ovat iltaravit ja alkavat lauantaina kello 17. Maaseudun Tulevaisuuden antenniverkon kanava MT26 esittää studiolähetyksen raveista klo 18 alkaen.