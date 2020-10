Ura kohti talliyrittäjyyttä alkoi kaltereita pesemällä – ravilegendan lapsenlapsesta tuli hevosalan moniosaaja

Ville Toivonen

Riikka Savolaisen hoidokkeihin kuuluu rotunsa suvukkaimpiin hevosiin kuuluva I.P. Titaani. Kaksivuotiaan oriin isä on Sipori ja emä kolminkertainen ravikuningatar I.P. Vipotiina.

Kun Riikka Savolainen, 33, esittelee tallinsa pihassa tarhaavia varsoja, taustalla jylisee Nelostie. Ryhdikkäät rakennukset, pihapiirin hevoset ja valtava valkoiseen muoviin käärittyjen heinäpaalien keko osuvat tuhansien ihmisten silmään joka päivä.

”Oikein virallisesti ollaan Mäntsälässä, mutta jos joku kysyy, valehtelen että ollaan Järvenpäässä. Ollaan ihan Mäntsälän, Järvenpään, Tuusulan ja Pornaisten rajojen risteyksessä”, Riikka Savolainen selvittää.

Paikka on maankuulu, onhan sen rakentanut Riikan isoisä, kesällä 2019 kuollut Pentti Savolainen. Sekä suomenhevosilla että lämminverisillä hienosti menestynyt Pentti oli yksi Suomen raviurheilun suurimmista legendoista.

Nykyisin Savolaisten tallin omistavat veljekset Reijo ja Pauli Savolainen. Riikan isä Reijo ei ole ollut käytännön tasolla aktiivinen hevosihminen, ja pitkään tallin toiminnasta vastasikin Pauli. Riikalle lähes 40-paikkainen talli vuokrattiin vuosi sitten.

Riikka Savolainen on pyörinyt sukunsa tilalla lapsesta asti, olihan se myös hänen mummolansa.

”Hevosharrastus on kuitenkin alkanut ratsastuskoulusta. Täällä ei saatu olla lapsena tallissa häiritsemässä. Talliin pääsi vasta sitten, kun osasi vähän ollakin hevosten kanssa. Ensimmäisiä hommia, mitä tallissa saatiin tehdä, oli kaltereiden pesu. Nyt ei menisi kaltereiden välit papalta läpi, vaikka onkin yritetty pitää paikkoja kunnossa”, Riikka nauraa.

Nyt tallissa on noin 25 hevosta. Riikka Savolaisen kokonaan omia hevosista on viisi, minkä lisäksi tallissa on muutama hevonen, jonka omistajakimpassa hän on mukana.

”Jos kaikki lasketaan, minulla on kahdeksan treenattavaa. Starttihevosia on kaksi, ja niiden lisäksi on yksi kuntoutettava, yksi kaksivuotias ja neljä yksivuotiasta.”

Kaksivuotias ja kolme yksivuotiasta ovat vihtiläisvalmentaja Mika Mäkelän asiakkaita, jotka ovat Savolaisella tavallaan karanteenissa.

”Mikan nelivuotiailla oli vielä edessä Kriterium ja Satakunta-Ajo. Hän ei halunnut ottaa varsoja tässä kohtaa samaan talliin, etteivät starttihevoset tule kipeiksi isojen kisojen aikaan.”

Koulutukseltaan Riikka Savolainen on eläinlääkäri, ja niitä töitä hän tekeekin parina päivänä viikossa.

”Eläinlääkärin työtä olisi tarjolla paljon enemmän kuin nyt ehdin tekemään. Tykkään kuitenkin tehdä tallihommiakin ja ajaa hevosia.”

Osa tallin karsinoista on varastokäytössä, joten periaatteessa talliin mahtuisi vielä lisää hevosia. Hevosmäärän kasvattaminen ei kuitenkaan ole Riikka Savolaisen suunnitelmissa.

”Se vaatisi jo lisää väkeäkin, eikä sellainen tunnu ajankohtaiselta. Yritetään tehdä kaikkea sopivassa suhteessa.”

Viime viikkoina Riikka Savolainen on elänyt hevosenomistajana jännittäviä aikoja. Elan, jonka Riikka Savolainen omistaa yhdessä sitä valmentavan Mika Mäkelän kanssa, kilpaili viikko sitten suomenhevosten suurimmassa yksittäisessä kilpailussa Kriteriumissa. Elan otti kisassa alkulaukan mutta oli siitä huolimatta vielä kolmas.

”Kyllä se yllätti, että se teki laukan jälkeen tuollaisen juoksun. Se kulki kovimman puolikkaan alle 1.21-vauhtia, enkä uskonut, että se voisi sellaisia kyytejä kulkea”, Savolainen kertaa.

”Ja kyllä laukkakin yllätti, kun se ei ole mikään laukkuri. Kuski Antti Teivainen sanoi, että se kävi vaan liian kuumana. Karsinnassakin se laukkasi, mutta silloin oli selkeä syy, kun vastustaja meni laukalla ihan Elanin nenän edestä.”

Elan on Savolaisen teettämä tilausvarsa. Sen isä on ikäluokkatähti Säihkeen Säpinä, jonka ensimmäisiä jälkeläisiä Elan on. Savolainen sai teettää oriista oman varsan toimittuaan Taisto Bordin omistaman Säihkeen Säpinän eläinlääkärinä.

”Taisto sanoi parikin kertaa, että saisit teettää tästä varsan, mutta kun ei sinulla ole suomenhevostammaa. Sovin sitten liisaavani tamman, ja kun Taisto seuraavan kerran sanoi saman jutun, sanoin heti, että kyllä minulla itse asiassa on. Kun tamma oli, Taisto piti puheensa.”

Riikka Savolainen työskentelee eläinlääkärinä parina päivänä viikossa, mutta valtaosa ajasta kuluu oman tallin pyörittämiseen. Tallin pihaan on haudattu legendaarinen Vekseli.