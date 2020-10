"Rakkaudesta hevosiinhan tätä fyysisesti suhteellisen rankkaa työtä jaksaa tehdä päivästä toiseen."

Mira Lahtisen albumi

Mira Lahtinen yhdessä hoitohevosensa Bythebookin kanssa.

Svante Båthilla hevosenhoitajana työskentelevä Mira Lahtinen omaa monipuolisen työkokemuksen.

"Lukion jälkeen tein muun alan töitä, ja ensimmäinen vakituinen työpaikkani ravitallilla oli Pete Puikkosella Suomessa. Sen jälkeen olen ollut vuoden verran Salmelan Petrin Söderbyn yksikössä ennen kuin palasin Suomeen viimeistelemään tradenomin tutkintoani. Samanaikaisesti kun tein viimeisiä koulujuttuja, sain vihiä, että Båthilla olisi työpaikka vapaana ja aloitin täällä tämän vuoden helmikuussa ja sain sitten tradenomin paperit loppukeväästä ulos,” kertaa Mira työhistoriaansa.

"Meillä ei kotona koskaan ollut hevosia, vaan ensimmäinen kosketus hevosiin oli, kun saimme siskoni kanssa käydä ratsastustunneilla. Myöhemmin aloimme käydä siskon kanssa hoitamassa läheisellä tallilla hevosia."

"Kipinä ravitallilla työskentelyyn syttyi viimeistään, kun sain olla yhden kesän kesätöissä Stig H Johanssonilla. Pelkissä hevoshommissa ulkomailla en ole ollut", vaan olen ehtinyt myös olla au-pairina Espanjassa sekä Kreikassa” luettelee Mira ulkomaan työkokemuksiaan.

Svante Båth on yksi viime vuosien menestyneimmistä ravivalmentajista, ja on hevosmäärältään yksi Ruotsin suurimmista ravivalmentajista. Tällä hetkellä hänellä on noin 160 hevosta valmennuksessa.

"Svantella on tällä hetkellä hevosia kolmessa eri paikassa, edesmenneen Jim Frickin tilalla Knivstassa, Stig H Johanssonin tiluksilla Stora Albyssä ja varsat ovat puolestaan etelä-Ruotsissa, josta ne tulevat tänne Tukholman seudulle opetettuina ja sisäänajettuina,” kertoo Mira Svante Båthin laajamittaisen valmennustoiminnan organisoinnista.

"Minä työskentelen Knivstassa, jossa on oikein hyvät valmennuspuitteet, löytyy rata, metsälenkki sekä hiittisuora, joka on yhteydessä rataan. OIosuhteista ei hevosten menestys ainakaan jää kiinni. Ajamme lähes kaikilla hevosillamme kaksi kertaa viikossa, ja ajamme hevosia sen verran suurissa ryhmissä, että Svante palkannut tänne ajopäiviksi lisäapua ajamiseen. Oppivathan hevoset ainakin juoksemaan porukassa jo kotona” naurahtaa Mira.

Hänen kokemuksensa mukaan Svante Båth ja Petri Salmela ovat samankaltaisia työnantajia.

"Työntekijät saavat hyvin paljon vastuuta, sillä kummallakin on useampi talliyksikkö valvottavanaan, ja näin ollen he eivät voi olla useassa paikassa samaan aikaan. Töiden hyvä organisointi on luonnollisesti tärkeätä, kun valmennustoimintaa on useammassa eri paikassa. Ja juuri näin se onkin tehty, sekä Salmelalla että Båthilla”, kertoo Mira yhtäläisyyksistä kahden Ruotsin työnantajansa välillä.

"Vaikka Svantella onkin palkatut 'kakkosmiehet' olemme kuitenkin yhteydessä suoraan Svanteen jos on kysyttävää vaikkapa passihevosistamme. Joten kyllä hänellä on hyvä kuva kokonaisuudesta, vaikka hänellä onkin paljon hevosia valmennuksessaan.

Svante Båth on tunnettu hyvästä asiakaspalvelustaan hevosenomistajien suuntaan. Siitä hyvänä esimerkkinä ovat tallin kotisivut, jotka ovat esimerkillisen hyvin ja ammattimaisesti tehdyt ja säännöllisesti päivitetyt.

Jokunen vuosi sitten Svante Båth palkkasi hevosenomistaja vastaavaksi Ola Lernån, joka on tehnyt pitkän uran journalistina alun perin Travrondenissa ja sen jälkeen Sulkysportissa.

"Ola on pääsääntöisesti yhteydessä omistajiin päin, mutta meidän hevosenhoitajien yhteystiedot ja passihevosemme löytyvät listattuna kotisivulta, joten kyllähän osa omistajista pitää yhteyttä suoraan hoitajiinkin. Minulla on tosin monta Olan omistamaa hevosta passeina, joten minä olen yhteydessä melko suoraan hevosenomistajaan sekä omistajavastaavan”, naurahtaa Mira.

Ola Lernån hevosista nimekkäin on Bythebook joka on menestynyt mainiosti ikäluokkakilpailuissa, tienaten jo tähän mennessä yli kolmen miljoonan kruunun voittosumman.

"Minun passinani Bythebook on ollut tämän vuoden kesästä lähtien, ja olihan se hevosenhoitajalle tosi hieno kokemus olla mukana Derbyfinaalissa Jägersrossa Bythebookin kanssa, vaikka finaalissa ei valitettavasti suurempaa menestystä tullut."

"Minulla on tosi mukavat passihevoset tällä hetkellä, ja kyllähän sen näkee hevosaineksesta, että Svanten hevosenomistajat satsaavat hyväsukuisiin varsoihin ja onhan niiden kanssa tosi mielenkiintoista työskennellä”, kertoo Mira.

Svante Båth on valmentajana voittanut periaatteessa ”kaikki” suurimmat ikäluokkalähdöt Ruotsissa, ja esimerkiksi E3-finaaleista on kertynyt vuosien aikana 14 voittoseppelettä Båthin tallin seinälle. Båthin filosofiana onkin pitkälti keskittyä nuorten hevosten lähtöihin, sillä niissä on jaossa premiechansningenin ansiosta useasti miljoonia kruunuja.

"Onhan meillä vanhempiakin hevosia treenissä, mutta nyt syksyn tullen aletaan tekemään tilaa uudelle varsaikäluokalle. On ymmärrettävää, että suuremmat omistajat haluavat satsata ikäluokkakilpailuihin, ja onhan se tietyllä tapaa myös reilu peli omistajia kohtaan, että satsataan niihin lähtöihin, joissa suurimmat palkintorahat ovat”, kertoo Mira työnantajansa toimintafilosofiasta.

Tradenomin tutkintoa Mira Lahtinen kuvailee turvaksi tulevaisuuden varalle.

"Viihdyn tosi hyvin täällä, eikä minulla ole tällä hetkellä muita suunnitelmia tulevaisuudelle. Kuten sanoin aiemmin on minulla tosi mukavat hoitohevoset tällä hetkellä, ja sehän on kuitenkin se ykkösasia hevosenhoitajalle. Rakkaudesta hevosiinhan tätä fyysisesti suhteellisen rankkaa työtä jaksaa tehdä päivästä toiseen."

"Suomeen verrattuna on hevosenhoitajan työ Ruotsissa on kuitenkin hieman helpompaa eritoten parempien työaikojen takia sekä luonnollisesti paremman palkkauksen johdosta”, toteaa Mira.

"Tradenomin tutkinto takataskussa on hyvä turva tulevaisuudelle. Jos jossakin vaiheessa alkaa tuntumaan sille, ettei jaksa enää tehdä hevosenhoitajan hommia, voi hakea koulutusta vastaavaa työtä vaikkapa täältä Ruotsista, sillä ruotsin kieli on tarttunut näiden vuosien aikana melko hyvin", pohtii Mira mahdollisia urapolkuja tulevaisuudessa.

"Tietyllä tapaa houkuttaisi lähteä töihin vaikkapa Ranskaan tai jenkkeihin, mutta aika saa näyttää miten sen suunnitelman käy. Siskoni opiskelee eläinlääkäriksi Uppsalassa, ja niinpä meillä on usein mahdollisuus nähdä toisiamme, ja se on todella positiivinen asia. Eritoten nyt koronaepidemian aikana, jolloin ei ole päässyt käymään Suomessa kovin usein”, toteaa Mira haastattelun lopuksi.