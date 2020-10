Uutiset

Uusi gallup: Pitäisikö ravien luottamustehtävissä olla enemmän naisia ja nuoria? Uutiset Keskiviikkona järjestetään Hippoksen varsinainen kokous. Siellä valitaan jäsenet valtuuskuntaan.

Kuva: Anu Leppänen

Anne Laitinen on toinen Hippoksen hallituksen naisjäsenistä. Toinen on Marjo Kaipainen. Yhteensä Hippoksen hallituksessa on seitsemän jäsentä.

Seinäjoella keskiviikkona pidettävän Hippoksen varsinaisen kokouksen tärkeintä antia ovat valtuuskunnan jäsenten valinnat. Valtuuskunnan 42:n jäsenen joukkoon mahtuu ainoastaan kolme naista. Alle 50-vuotiaita jäseniä on vieläkin niukemmin, vain kaksi. Asiaa käsitteli sunnuntaina julkaistussa blogissaan myös Suvi Louhelainen. Mitä mieltä Sinä olet, tulisiko ravien luottamustehtävissä olla enemmän nuoria ja naisia? Kerro mielipiteesi uudessa gallupissamme, joka löytyy etusivultamme tietokoneilla oikeasta laidasta ja mobiililaitteilla sivustoa alaspäin vierittämällä. Aiheet Gallup