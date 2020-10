Ruotsissa huutokaupataan 41 kylmäveriravuria

Myynnissä on starttihevosia, varsoja ja tammoja.

Terhi Piispa-Helisten

Kylmäveriravureita kilpailee yhä useammin myös Suomen raviradoilla. Kuvassa Sjö Kongen rattaillaan Antti Ala-Rantala.

Ruotsissa järjestetään sunnuntaina nettihuutokauppa, jossa myydään vain ruotsalaisia ja norjalaisia kylmäveriravureita. Huutokauppa alkaa kello 19 Suomen aikaa.

Myytäviä hevosia on yhteensä 41. Myynnissä on neljä starttihevosta, kuusi siitostammaa, kaksi kappaletta kaksivuotiaita sekä runsaasti vuosikkaita ja tämän vuoden varsoja. Hevoset tulevat usealta eri myyjältä.

Idean takana on ammattivalmentaja, hevoskasvattaja ja oriaseman pitäjä Fredrik "Frasse" Fransson Järvsöstä.

"Ruotsissa ei ole ollut muutamaan vuoteen kylmäverihuutokauppaa. Ja huutokaupasta kiinnostuneiden kasvattajien mukaan tätä on todella odotettu", Fransson kertoo Ruotsin raviurheilun keskusjärjestön Svensk Travsportin sivuilla.

Huutokaupan tarjonnasta nousee ennakkoon esille muun muassa yksivuotias ori Blomsterkungen. Sen isä on Tekno Odin, joka on jo jättänyt Derby- sekä Kriterium-voittajia. Emä Järvsöblomster puolestaan voitti itse tammojen Ruotsin mestaruuden kahdesti ja siitoksessa sen ensimmäinen jälkeläinen Stjärnblomster on voittanut mm. Ruotsin Tammaderbyn.

Linkki huutokauppasivustolle