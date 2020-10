Päivän ravit: Kovat kolmevuotiaat kohtaavat Killerillä

Elina Paavola

Consalvon komppi paukkuu tänään Killerillä. Voimaoriin ohjat ottaa käsiinsä tuttuun tapaan Ari Moilanen.

Kasvattajakruunun alkuerässä loistaa poikahevosten puolella Kriterium-nelonen Consalvo. Vastassa ovat vauhtikestävä Full Picture, kriteriumfinalistit Mask Off ja He Is Elliot sekä alati kehittyvä Quite a Lover.

Tammojen taistossa katseet kerää pitkästä aikaa nimikkomaassaan kisaava, Ruotsissa syntynyt E3-karsintavoittaja Finland. Kriteriumin loppukisaan selvinnyt For a Reason koettaa hyödyntää Finlandia paremman lähtöpaikkansa.

Killerin Toto5-ilta alkaa kello 18.

Östersundin Toto64-pelin päälähtö on kolmevuotiaiden kylmäveristen kamppailu. Päät kääntää täyden voltin jo 25,6-vauhdilla läpi paahtanut Norjan Kriteriumin kakkonen Finseth Faksen.

Östersundin Toto64-kierros alkaa kello 20.30.

Asiantuntijalähetys TotoTV:ssä kello 18.30-22.30.