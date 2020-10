Viikonlopun ravit: Uusiiko Next Direction Suomen mestaruutensa?

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Timo Hulkkosen valmentama, Iikka Nurmosen ohjastama ja Anna-Leena Peipon hoitama Next Direction lähtee Vermon lauantaiseen SM-kisaan hallitsevana mestarina.

Perjantai 16. lokakuuta

Perjantain laittaa liikkeelle Mikkelin After Work -tapahtuma. Päivän seuratuimpiin hevosiin kuuluu Muscle Hillin tytär Queenstyle. Reilun vuoden hiljaiselonsa päättävä tamma on siirtynyt Kimmo Taipaleen talliin. Queenstylen tuorein startti on viime vuoden Kriterium-karsinta, missä tamma sijoittui kunniakkaasti kolmanneksi.

Illalla jatketaan kilvanajoja Porissa ja Oulussa.

Porissa taistelevat Satakunta-ajon finaalipaikoista Kriteriumin kärkikolmikko Ville Kalle, Huisi Hemmo ja Elan sekä energiset uudet nimet tappiottoman Profiilin johdolla.

Lämminveristen ykkössarjassa avaa syyssesonkinsa huipputamma In Royalty Boko.

Oulun perjantaita vietetään Oktoberfest-tunnelmissa. Kovimmassa lämminverikoitoksessa kohtaavat Matti Nisosen kaksikko Ukebell Jet – Replay Pellini ja Martti Pellikan Hard To Trick.

Toto4-kakkosessa nähdään tiukka taisto nuorten valmentajalupausten Joonas Oikaraisen ja tämän viikon vieraan Iida Lanton suojattien Stargazer Lilyn ja Aristonin välillä.

Mikkelin After Work – ravit kello 15.30 alkaen. Porin Toto5-kisat käyntiin kello 18, Oulun Toto4-ravit kello 18.15.

Uumajan Toto64-kierros huipentuu Umåkermästaren-lähtöön. Suosikin paineet kantaa voittovireen löytänyt Selmer I.H. Aikansa Breeders' Crown-sankaria ohjastaa viime kisojen tapaan Samu Sundqvist.

Kennet Särsin kovakuntoinen Hercules Star saattaa järjestää neloskohteessa suomalaisjuhlat.

Toto64-pelissä on ylimääräistä rahaa jaossa yli 103 000 euroa.

Uumajan Toto64-kierros käyntiin kello 20.30.

Perjantain kovimmat karkelot käydään Vincennesissä. Megatähti Ecurie D. hakee UET Grand Prix'stä 200 000 euron jättipottia. Startti tapahtuu Suomen aikaa kello 21.15.

Lisäksi Vincennesissä ratkotaan 3- ja 5-vuotiaiden Euroopan mestaruudet.

TotoTalk-lähetys kello 18.30-23.00.

Lauantai 17. lokakuuta

Superlauantai tarjoaa tykitystä kahdelta radalta. Kotimaisen raviviikon päälähtö on Vermossa käytävä SM-kisa. St. Michelin sankari ja SE-kanuuna Next Direction oli suosikeista onnekkain rata-arvonnassa. Ruuna singahtaa matkaan kakkospaikalta. Mielenkiintoinen nimi on ykkösen saanut kiri-ihme Tanpopo.

Köpelömmin kävi Big Headachelle, Lexus Dreamille ja Le Gros Billille, jotka joutuvat starttaamaan kaikista isoimmilla numeroilla.

Derbyn TammaChampionissa häikäisee suomalaisen raviurheilun supernova Mascate Match.

Seinäjoen huippuhetket ovat kolmevuotiaiden Varsakunkku-finaali ja Ilkka-Pohjalainen-ajon loppukilvat.

Toto75-pelissä on täysosumille jaossa ekstrarahaa 500 000 euroa – näin potti voi nousta jopa miljoonaan euroon.

Huomionarvoista on, että Superlauantai starttaa vasta illalla.

Superlauantain Toto75-ravit kello 17 alkaen.

Ruotsin Toto75-lauantain huippuhetki eletään Gävle Stora Prisissä. Pitkän paussinsa esimerkillisesti ja voitokkaasti päättäneen Hachiko de Veluwen vire joutuu totiseen testiin, kun ruunan rattaisiin heittelevät kapuloita nappipaikat saaneet salama-avaajat From the Mine ja Milligan's School, aina vaarallinen Heavy Sound, vanha kunnon Lionel sekä kohti huippua kurkotteleva Floris Baldwin.

Gävlen Toto75-pelin jättöaika umpeutuu kello 17.20.

TotoTV-studiolähetys 17.00 – 20.45. Asiantuntijoina ovat Jari Haanniemi ja Tapio Hoikka. Juontajana toimii Marinka Salminen.

Superlauantain tapahtumat näkyvät suorana lähetyksenä MT 26-kanavalla kello 17.00-20.45.

Sunnuntai 18. lokakuuta

Ravipäivä käynnistyy Ylivieskasta, ja Suomessa avaava Thai Explosive kääntää päät. Team Ojanperältä debytoivan norjalaisen tason pistävät puntariin ikäluokkahevonen MAS Dominant, Grand Ale ja Tiina Koskiselta avaava Diablo Sisu.

Illan tullen aloitellaan kilvanajoja Lahdessa. Lämminveristen yläsarjassa riittää momenttia, kun T.Rex ja Hazelhen Hermes avaavat syyskautensa ja Euroopan mestari Stonecapes Queila jatkaa sitä.

Suomenhevospuolen stara on jo kauden yhdeksättä ykkössijaansa jahtaava Sorretun Voima.

Ylivieskan Toto4-kisat kello 13 alkaen. Jokimaan Toto5:t käynnistyvät kello 16.

Sunnuntain Grand Slam Toto75-pelissä on ekstraa jaossa yli 452 000 euroa. Kohderatana toimii Axevalla.

Grand Slam Toto75-kierros starttaa kello 16.