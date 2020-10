Ruotsin kylmäverihuutokaupan kallein maksoi 300 000 – Daniel Redénille kolme hevosta

Antti Savolainen

Daniel Redén osti eilen kolme 1-vuotiasta kylmäverivarsaa huutokaupasta. Kaikkiaan hän on hankkinut viisi 1-vuotiasta kylmäverivarsaa tänä vuonna.

Ruotsissa järjestettiin eilen ruotsalaisten ja norjalaisten kylmäveriravureiden nettihuutokauppa. Listalla oli alunperin 41 hevosta. Niistä myytiin 24, sisään huutoja oli 12, myymättömiä kaksi ja pois jäi kolme hevosta.

Myytyjen hevosten keskihinta oli 47 166 kruunua. Kallein myyty hevonen oli odotetusti 1-vuotias orivarsa Blomsterkungen. Sen osti ammattivalmentaja Robert Skoglund. Hinta oli 300 000 kruunua.

Blomsterkungenin isä on Tekno Odin, joka on jo jättänyt Derby- sekä Kriterium-voittajia. Emä Järvsöblomster puolestaan voitti itse tammojen Ruotsin mestaruuden kahdesti ja siitoksessa sen ensimmäinen jälkeläinen Stjärnblomster on voittanut mm. Ruotsin Tammaderbyn.

Erittäin hyvien lämminveristen takaa tuttu valmentaja Daniel Redén osti kolme hevosta, 1-vuotiaat orit: Dragsveds Bristol ja Rinde Håp sekä 1-vuotiaan tamman Kvikka Re.

"Minulla on jo kaksi vanhempaa kylmäveristä. Niiden valmentaminen on jännittävää, se on haaste minulle. Olemme ostaneet kaikkiaan viisi 1-vuotiasta kylmäveristä tänä vuonna. Teemme pienen satsauksen myös sille puolelle", Redén kertoo huutokaupan tiedotteessa.

Huutokaupan puuhamies Fredrik "Frasse" Fransson kertoo tiedotteessa saaneensa pelkästään myönteistä palautetta huutokaupasta.

"Myytyjen hevosten määrä oli minulle iloinen yllätys. Sitä paitsi huutokaupassa oli myös pari korkean hinnan sisään huutoa."

Franssonin yrityksen Mönstertravin sivuilla on huutokaupan tulosluettelo