Jarmo Vilkki osti menestyshevosensa pojan

Pitkän uran ravivalmennuksen parissa Suomessa ja mm. Italiassa tehnyt Jarmo Vilkki jaksaa - vastoinkäymisistä huolimatta. Kouvolalaistallin uusin on vasta puolen vuoden ikäinen oripoika, jonka emä on Vilkille tuttu.

Ville Toivonen

Jarmo Vilkki pitää pientä tallia Myllykoskella. Tallin tuoren asukas on viime kesän orivarsa miehen aiemmasta menestystammasta Grainfield Fiona.

Jarmo Vilkki, 61, vietti viime vuosituhannen vaihteessa pitkään hevostöissä ulkomailla Italiassa ja USA:ssa. Sitä ennen Suomessa hän oli ehtinyt valmentaa mm. huipputamma Charlotta Stonea (Express Pride) -90-luvun alkupuolella. Vuodesta 2006 alkaen hän on vaikuttanut taas kotimaassa pientä toimintaa hyvällä voittoprosentilla pyörittäen.

Elämässä on ollut käänteitä kotimaassakin. Reilu kymmenen vuotta sitten mies sai kuulla sairastavansa vakavasti. Elämä on jatkunut, ja muutama vuosi sitten tuli hankittua hevospaikka Myllykosken läheltä. Usko on edelleen kova, ja Vilkin menestyksekäs kahden starttarin kilpatalli sai viime viikolla uuden tulokkaan, jonka starttiin menee vielä aikaa. Tallin entisen menestyshevosen Grainfield Fionan (S.J.'s Photo) esikoinen, tämän kesän orivarsa Night Sky Mustang (Maven's Way) on saapunut taloon.

"Olin sopinut option siitä mahdollisuudesta, kun myin tamman siitokseen", Vilkki kertoo.

"Yllättävän vaikeaa siitostamman myynti oli, vaikka olisin tarjonnut huomattavan edullisia ehtoja, rahaa ei olisi välttämättä tarvinnut käyttää ollenkaan. Vaikeaa siihen nähdenkin, että tamman lähisukulaisiin kuuluu useita huippuhevosia, mm. derbyvoittaja Target Hoss."

Kaksitoista ykköstä urallaan ottaneen Grainfield Fionan kilpailutietoihin pääset tästä.

Vaikeudet eivät päättyneet oman tilan hankintaan. Alueelle rakennetun ison vesiputken työmaat ovat aiheuttaneet jättimäistä harmia Vilkin valmennusolosuhteille ja hevosillekin.

Voit lukea tästä aiemmasta uutisesta Vilkin harmeista työmaiden liepeillä.

"No, ne ongelmat ovat jollain lailla ohi, mutta ei se nappiin mennyt. Rakennuttava yhtiö lupasi käydä korjaamassa ajopaikkani, mutta ei niitä tähän päivään mennessä ole näkynyt, ja omasta pussista maksoin treeniradan kunnostuksen viime kesänä. Pakkohan treenipaikkojen on olla kunnossa."

Vilkki käytti optionsa Grainfield Fionan varsan lunastamiseen hanakasti.

"Eihän pikkuvarsasta vielä kaikkea näe, mutta poika oli hyvärakenteinen, sillä oli Muscle Hilliä isän puolella ja sillä oli pitkät korvat. Nehän juoksijalla pitää olla. Muscle Hill tuntuisi olevan myös plussa, ja mitään huomauttamista ei tosiaan ollut jalka-asennoissa. Sanoin heti oriin nähtyäni, että ostan tämän. Seuraava projekti olisi löytää sille ikätoveri kaveriksi, mutta uutta hevosta en nyt ihan heti ole ostamassa."

"Onneksi starttarit ovat nyt ok-mallissa. MAS Cara (Holiday Credit) on nyt saanut juonen päästä kiinni. Se on treenannut aina ihan mahdottoman hyvin, ihan parhaiten urani hevosista, mutta starteissa se ei ole suorittanut. Olin jo vähän luopumassa koko hevosesta, mutta nyt jotain tuntuu loksahtaneen paikoilleen, ja viime suoritukset ovat olleet isoja askelia oikeaan suuntaan. Tamma on jo viisi, ja pitää vain todeta sekin, ettei se ollut ihan aikaisimmasta päästä sittenkään, vaan kasvu jatkui myöhään. Jossain vaiheessa tuntui, että tämä olisi kompakti aika varhaiskypsä tapaus, mutta ei nämä aina menee niin kuin suunnittelee."

"Eternal Dream (Pilgrims Taj) on myös mennyt viime ajat hyvin, ja tästä jatketaan kummallakin kilvanajoa hyvillä mielin. Samoin on tietenkin hyvä fiilis varsan kanssa, mutta siinähän on vielä pitkä taival edessä. Hevoset ovat tärkeitä, kuten kumppanikin. En tiedä olisinko enää tässä ilman niitä kahta asiaa."