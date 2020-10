Piia Vaakanainen opiskelee aikuisiällä eläinlääkäriksi

Piia Vaakanaisen albumi

Piia Vaakanainen on valmistuttuaan kiinnostunut kokeilemaan eläinlääkärin työtä myös ulkomailla.

Lieksasta lähtöisin oleva Piia Vaakanainen oli reilut kuusi vuotta sitten valintojen edessä. Hän oli lopettanut työt Pohjois-Karjalan Hevosjalostusliiton toiminnanjohtajana, jota pestiä hän oli hoitanut lähes seitsemän vuotta.

"Vuoden verran auttelin isääni kotipuolessa hevoshommissa, samanaikaisesti olin töissä Konttisen Marjaanan klinikalla avustajana Joensuussa. Marjaanahan minua innosti hakemaan tänne Tartoon lukemaan eläinlääkäriksi”, aloittaa Piia haastattelun Viron Tartosta.

Se on perinteinen yliopistokaupunki, jossa moni suomalainen on viime vuosina kouluttautunut eläinlääkäriksi. Tartossa on kaksi eläinlääkärilinjaa. Yksi virolaisille opiskelijoille, ja toinen ulkomaisille, käytännössä suomalaisille opiskelijoille, sillä Piian kurssin 33 opiskelijasta 32 on Suomesta!

Opiskelukielenä oli aiemmin eestin kieli, mutta nykyään opetuskielenä toimii englanti. Opetus on hyvin korkeatasoista Tarton eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa.

"Opiskelu englannin kielellä tuotti aluksi vähän haasteita. Nykyään kieli on hyvin hallussa, ja ei ole haitaksi osata kansainvälistä kieltä sujuvasti. Meillä käy paljon vierailevia luennoitsijoita alan huippuyliopistoista, joten kyllä täällä saa hyvän ja kattavan koulutuksen eläinlääkärin ammattiin”, kertoo Piia opinnoista Tartossa.

Eläinlääkärin opinnot kestävät Tartossa kuusi vuotta suomalaisen koulutuksen tapaan. Piialla on menossa viimeinen vuosi opintoja ennen valmistumista eläinlääkäriksi. Lukuvuosi Tartossa maksaa 9 000 euroa ja tämän päälle tulevat luonnollisesti tavanomaiset asumis- ja ruokakulut.

"Opiskelu on suhteellisen kallista, ja minulla ei ollut Kelan opintotukikuukausia jäljellä kuin pariksi ensimmäiseksi vuodeksi. Onpahan jokin motivaattori tehdä töitä valmistuttuaan, kun makselee opintolainoja pois”, hymähtää Piia.

Puhuttaessa raviurheilun harrastajista Pohjois-Karjalassa, on Vaakanaisen perhe lähes instituutio. Urallaan lähemmäs 300 voittoa tähän mennessä ohjastanut Seppo Vaakanainen on Piian isä, ja raviurheilu on perhettä yhdistävä harrastus.

Tälläkin hetkellä Sepolla on valmennuksessaan viisi hevosta, ja suuri yleisö muistanee parhaiten Vaakanaisen perheen kotikasvatin Cover Capitalin, joka otti peräti 56 voittoa 2010-luvun taitteen molemmin puolin.

"Kyllähän isä jaksaa painaa menemään hevosten kanssa, vaikka ikää alkaa olla jo yli 70 vuoden. Viisi hevosta on tällä hetkellä ajossa, ja mukavastihan ne ovat menneet tänäkin vuonna. Luonnollisesti ei Cover Capitalin veroista menijää taida enää tulla”, antaa Piia tunnustusta isälleen ja muistelee lämmöllä elämänsä hevosta Cover Capitalia.

Kuten todettua eläinlääkäreiden työllistyvyys on Suomessa hyvällä tolalla. Eritoten Pohjois-Karjalassa Piian kotiseudulla on kysyntää eläinlääkäreistä.

Itsestään selvyys ei paluu synnyinseudulle kuitenkaan ole Piialle, joka oli viime kesän kandina töissä Liperin, Outokummun ja Viinijärven yhteisellä eläinlääkäriasemalla kunnaneläinlääkärin kesäloman sijaisena. Hän on tottunut työskentelemään ulkomailla, sillä valmistuttuaan tradenomiksi hän oli muun muassa töissä merimieskirkon palveluksessa Saksassa.

"Ensi keväänä olisi tarkoitus saada eläinlääkärin paperit valmiiksi, ja kesä menee luultavasti kesäloman sijaisuuksia tehdessä. Alkusyksystä on kuitenkin laitettava mietintämyssy päähän. Toisaalta olisi mukava olla lähempänä perhettä ja hevosia."

"Toisaalta taas kiinnostaisi lähteä ulkomaille kokeilemaan eläinlääkärin hommia. Viihdyin tosi hyvin harjoittelussa Uppsalassa jokunen aika sitten, ja olisihan englanninkielisten opintojen jälkeen helpompi lähteä töihin vaikkapa Englantiin. Ollaan syksyllä toivottavasti viisaampia”, puntaroi lähes valmis eläinlääkäri Piia Vaakanainen tulevaisuuden kuvioitaan.