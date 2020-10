Päivän ravit: Kymenlaakson aika

Torstai on toivoa täynnä. On hienoja Kymenlaakso-ajon karsintoja ja on pottia Suomessa ja Ruotsissa.

Elina Paavola

An-Dorra on yksi torstai-illan tähdistä. Rattailla nähdään Jukka Torvinen.

Torstai on tällä kertaa erityisen kova ravipäivä. Kymenlaakso-ajon karsinnat keräävät taas huippuja Kouvolaan. Viidessä karsinnassa on kolmevuotisikäluokan huippulupauksia tosi laajalla rintamalla. Kustakin karsinnasta pääsee kaksi parasta finaaliin sekä kaksi nopeinta kolmosta kokonaisaikojen perusteella, eli finaalissa nähdään 12 ikäluokan huippua. Kisan clouhan on se, että kokemattomammat tai ainakin vähemmän ansainneet kolmevuotiaat, jotka ovat tienanneet urallaan alle 5000 euroa, saavat 20 metriä tasoitusta ikäluokan ansioituneimpiin. Mukana ovat mm. Reino Palomäen helmi, Kriteriumin kakkonen ja Tammakriteriumin ykkönen An-Dorra, sekä jälkimmäisen kisan kolmonen Magical Princess ja monta monta muuta potentiaalista huippuhevosta.

Ravit Kouvolassa alkavat kello 18. T64-peli starttaa 19.10 ensimmäisellä Kymenlaakso-ajon karsinnalla, ja pelissä on 64000 euron jackpot täysosumien höysteeksi. Ravit starttaavat studiolähetyksen osalta TotoTV:llä ja C More -kanavalla 18.30, jatkuvat Ruotsin T64-jackpotilla Åbystä ja loppuvat 22.30.

Åbyssä on tosiaan myös T64-jakpot samana iltana, kuin Kouvolassakin. Åbyn tarjous on reilut 137000 ja sen tavoittelun tekevät mielenkiintoiseksi mm. suomalaislähtöisen Peter Ingveksen ajokit. Leon Zon päätöskohteessa on liki onnistua, ja rivin yllättäjä voi olla Ingveksen viitoskohteen ajokki Ofelia O.E.

Åbyn ravit startaavat 19.20 ja T64-jackpot sulkeutuu 20.30.

Päivän muusta hevosvoimapitoisesta urheilusta TotoTV:llä löytyy Australiaa ja Ranskaa, raveja, laukkoja sekä peitsarilähtöjä.