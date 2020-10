Antti Savolainen

Saara Tirkkonen työskentelee lehdenjakajana yövuorossa. Raviharrastus tamma Primakan kanssa tuo työlle hyvää vastapainoa.

Nivalalainen Saara Tirkkonen on harrastanut hevosia pikkutytöstä lähtien. Varhaisimmat muistot hevosista ovat lapsuusvuosilta, kun hän karkasi siskonsa kanssa läheiselle ratsutallille.

"Välillä meni useampi vuosi ilman hevosia, mutta sitten siskoni Maria hankki ratsuhevosen ja innostuin taas itsekin."

Suomenhevostamma Primakka tuli Tirkkosen elämään kolmisen vuotta sitten. Aluksi sitä valmensi hänen kaverinsa. Kun kaverin into treenaamiseen lopahti, Tirkkonen alkoi ratsastella ja ajaa tammalla. Vuosi sitten kesällä Tirkkonen osti sen itselleen.

"Koko tämä raviharrastus alkoi ihan vahingossa. Primakka alkoi tuntua ratsastaessa niin hyvältä ja menevältä, että teki mieli koittaa ajamistakin. Kovasti piti kysellä kavereilta neuvoja ja pitää kysyä välillä vieläkin. Tamman kanssa on hyvä opetella, sillä se on tosi järkevä hevonen."

Kun pikkusormi oli annettu, meni mukana koko käsi. Viime vuonna Tirkkonen kävi vastuuvalmentajakoulutuksen. Se vaaditaan, ennen kuin voi valmentajana ilmoittaa hevosen starttiin. Varsinaisen kilpailemisen aloittaminen oli kuitenkin henkisesti korkean kynnyksen takana.

"Ensin ilmoitin tamman harjoitusraveihin. Kun se meni siellä hyvin, niin rohkaistuin ilmoittamaan sen koelähtöön."

Kahden kauden aikana Primakka on juossut Tirkkosen valmennuksessa 26 kertaa. Meno on parantunut hiljalleen ja voittokin on jo tilillä. Ennätys on korjaantunut lähes 12 sekuntia ja on nyt kilometriajassa 1.30,8.

"Tammalla on paljon vauhtia, mutta se myös laukkaa herkästi. Se antaa laukan tosi nätisti alas, mutta ainahan se rytmiä sotkee."

Primakkaa ajavat ammattiohjastajat. Syys–lokakuun vaihteessa tamma oli ensin toinen Oulussa ja voitti muutama päivä myöhemmin Seinäjoella.

"Vanhempani eivät ole hevosista kiinnostuneita, mutta Primakan lähtöjä he seuraavat ja jännittävät. Seinäjoen lähtöä katsoessa äidiltä katkesi kutoessa sukkapuikko ja siskon pulssi huiteli 170:ssä. Itse en oikein pysty katsomaan lähtöjä radan reunalla, vaan katson muualle ja kuuntelen selostusta", Tirkkonen nauraa.

Primakkaa valmennetaan monipuolisesti. Tirkkonen ratsastaa, ajaa kärryillä ja reellä, ohjasajaa ja irtohypyttää tammaa.

"Liikutellaan sen mukaan, miltä hevonen milloinkin tuntuu."

Primakka asuu Eero ja Anna-Reetta Isomaan tallissa. Nivalan Haapaperällä on talvisin hyvät ajomahdollisuudet metsä- ja peltoteillä, mutta kesällä on hankalampaa.

"Lähellä olevalla Nivalan radalla ei pysty oikein ajamaan kovempaa ajoa. Kesällä kävin tamman kanssa kerran viikossa Ylivieskan radalla ajamassa vetoja ja hiittejä. Se on aina vähintään neljän tunnin reissu kun sinne lähtee", Tirkkonen kertoo.

Tirkkosella on selvä suunnitelma myös Primakan raviuran jälkeiselle ajalle.

"Toivottavasti se nyt vielä juoksee muutaman vuoden, mutta sen jälkeen pitää kyllä teettää siitä varsa. Primakka on mukavan erisukuinen nykypäivän valtavirtaan verrattuna ja tulevan orinkin pitää olla erisukuinen. Haluan, että suomenhevosella säilyisi mahdollisimman laaja sukupohja."

Pekka Raudasojan kasvattaman Primakan isä on Murron Titaani, emä Brisilla (29,2 a) ja emän isä Hilto. Sukutaulussa ei nykyisiä tai menneiden vuosien muotioreja kovin lähellä näy.

Suvun lisäksi Tirkkosta miellyttää Primakassa erityisesti luonne.

"Se on tosi fiksu ja hyväkäytöksinen, mutta välillä oikein todella jääräpäinen. Toisaalta jos olisin halunnut helpon hevosen, olisin hankkinut ruunan. Nyt meitä on tässä kaksi itsepäistä", Tirkkonen naurahtaa.