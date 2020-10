Palomäki Kymenlaakso-ajon ennakkoasetelmasta: An-Dorra Kriteriumia paremmassa iskussa

Ville Toivonen

Reino Palomäellä on selvät sävelet illan Kymenlaakso-ajon karsintaan tallinsa superhevosen An-Dorran kanssa.

Reino Palomäen kasvatti ja valmennettava An-Dorra on tehnyt huimaa jälkeä urallaan, ja se on ymmärrettävästi illan T64-pelin jackpotkierroksen käytetetyin pankki heti avauskohteessa. Reino Palomäki, 85, saa kokemuksen syvällä rintaäänellä kertoa, liittyykö illan esitykseen riskejä?

"No, eihän näissä ikinä ole takuita, mutta hyvin on An-Dorran asiat", Palomäki raportoi.

"Vire on parempi kuin Kriteriumissa. Oulun reissu painoi Teivossa vähän jaloissa, ja siihen se voitto ehkä paloi. Nyt tamma voi sekä henkisesti että fyysisesti paremmin, kuin ennen Tamperetta. Ei tässä kyllä mikään erityisemmin pelota. Volttausta olemme käyneet treenaamassa Jokimaalla pitkästä aikaa jonkin verran. Ensimmäinen harjoitus meni laukalle, mutta syy oli minussa, kun ohjat olivat liian löysällä. Sen jälkeen on onnistuttu monta kertaa, kunhan vaan pitää ohjat käsissä, ja samaa sanomme Jukka Torvisellekin. Ei saa löysätä alussa liian aikaisin. Kun pitää vain kiinni, se avaa kuin sputnik."

Entä Kouvolan kaarteet?

"Ei ole ollut ongelma ainakaan treeneissä. Olemme käyneet treenaamassa sielläkin, ja tamma on mennyt kurvit ihan nielemällä. Kävimme jo kolmevuotiaana, kun An-Aiolos oli startaamassa siellä, ja An-Dorra on aina mennyt ne hyvin. On koitettu mennä sisärataa, kolmosrataa sekä viitosrataa ja aina on sujunut moitteetta. Reissaaminen ei nyt haittaa, kun matka on lyhyt. Meillä pitäisi olla karsinakin vierastallissa. Ainoa murhe on, ettei tammaa voi jättää yksin, kun silloin hän alkaa potkia. Onneksi minulla on Anna Hiltunen apuna. Ei tarvitse jättää hevosta yksin missään vaiheessa - kyllä me pärjäämme."

An-Dorra on mukana ensimmäisessä Kymenlaakso-ajon karsinnassa ja T64-kohteessa, joka ajetaan ohjelman mukaan 19.10. T64-pelissä on 64000 euron jackpot tänä iltana, ja raveja voi seurata TotoTV:n studiolähetyksestä.