Viikonlopun ravit: St Leger sekä Mascate Match Solvallassa

Terhi Piispa-Helisten

Mascate Match ja Pekka Korpi ovat pyhänä taas valloittamassa Solvallaa - naapurimaan ravipyhättöä.

Porissa on kotimaan ykkösravit tänä viikonloppuna. St Legerissä selvitetään mikä on kovin hevonen keskipitkällä 2620 metrillä. Nelivuotiaat ja tammat saavat tasoitusta taistelussa 45000 euron ykköspalkinnosta. Mascate Match olisi kova hevonen tähänkin kisaan, mutta Pekka Korven ja Raviliiga HIFK:n suosikkitamma kilpailee tänä viikonloppuna Solvallassa Ruotsin Breeders Crownin välierissä. Näin mm. Derbyssä kakkoseksi jäänyt Always Ready ja SM:ssä takarivistä mahtavasti kirinyt Lexus Dream saavat mahdollisuuden. Niin saa moni muukin, sillä kisa on äärettömän tasainen. Nuorten suomenhevosten puolella ratkotaan 30000:n ykköspalkinnon Satakunta-ajoa, jossa Ville Kalle ja Markku "Faari" Hietanen ovat kuumimmat suosikit.

Porin lauantain T75-ravit alkavat 13.30. T75-pelissä on 75000 euron jackpot, ja se peli sulkeutuu kello 15. TotoTV:n, Maaseudun Tulevaisuuden kanavan 26 ja C Moren studiolähetys raveista nähdään kello 14.15-20; Porin jälkeen studio jatkuu Örebron T75-raveilla Ruotsista.

Viikonloppu alkaa perjantaina After Work -raveilla Kaustisella 15.30. Illalla ravataan Turussa ja Jyväskylässä kello 18 alkaen. Sunnuntaina ovat vuorossa totoraveista ainoastaan Lappeenrannan 13 alkavat kisat. Vermossa on myös ravit, Etelä-Suomen paikallisravit, kello 11.30 alkaen. Ohjastajien joukossa nähdään myös Vermon toimitusjohtaja Heikki Häyhä uransa avausstartissa Pension Killerin rattailla. Nina Pettersson-Perklénin valmennettava starttaa lähdössä seitsemän kello 13.55 numerolla 16.

Ulkomailla on Breeders Crown -painotteista. Amerikan Breeders Crownien karsinnat ajetaan perjantaina ja lauantaina myöhän Euroopan aikaa, ja mukana on paljon suomalaismielenkiintoa herättäviä valjakoita.

Tästä saat lisätietoa Amerikan Breeders Crown -kuvioista MT Ravinetin aiemmasta uutisesta.

Ruotsissa taas ajetaan Breeders Crownin välieriä, ja siellä Mascate Match vie suurimman suomalaishuomion, kuten mainittua. Ranskassa lauantain Enghienin (Pariisi) raveissa nähdään pilkahdus suomalaistakin ravikulttuuria, kun Johan Untersteinerin valmennustallin Roofie (Andover Hall-Passionate Kemp) starttaa. Ruuna on siis aikansa Suomen ykköshevosen Passionate Kempin varsa, ja sen on kasvattanut Ravitalli Hietsut Oy.

Sunnuntain Solvallan raveista tulee TotoTV:ltä asiantuntijalähetys, ja sinne pelataan ylimääräinen T75-kierroskin.

Sunnuntaina ajetaan myös yksi Euroopan suuripalkintoisimmista ravikisoista, Napolin Lotteria-ajo. Ykköspalkinto on finaalissa 330000 euroa. Mukana starttaa muun muassa maanosan ykkösravuri Face Time Bourbon, mutta Elitloppetin kakkonen Cokstile joutuu jäämään pois omasta karsintalähdöstään. Ravit alkavat kello 14 Suomen aikaa.