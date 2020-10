Jättipalkinnon Lotteria: Cokstile jäi pois pikkuvaivan takia - Chief Orlando parantaa

Terhi Piispa-Helisten

Chief Orlando, tässä Santtu Raitalan ohjastuksessa Mikkelissä, on nyt hieman etelämpänä ison kalan saalistuksessa sunnuntaina.

Elitloppet-kakkonen Cokstile joutuu jäämään pois sunnuntain Lotteria-ajon karsinnastaan. Sen hoitajalla Anu Intosella on siitä huolimatta kaksi hoidokkia mukana karsinnoissa Agnanon raviradalla Napolissa. Finaalin ykköspalkinto on perät 330000 euroa, eli kysymys on yhdestä Euroopan isoimpiin kuuluvasta ravikisasta - isommasta ykköspalkintonsa osalta, kuin esimerkiksi Elitloppet. Cokstilellä jännitetään tietysti vielä, tuleeko siitä jopa Elitloppet-voittaja, kun Propulsion-selvitys valmistuu. Jälkimmäinen orihan on kilpaillut Euroopassa sääntöjen vastaisesti hermokatkaistuna viime vuodet.

Ranskan hirmu Face Time Bourbon on suosikki pyhän Italian kisaan, mutta ori sai hidasteekseen ulkoradan karsintaansa. Siinä Björn Goopin ajokki kohtaa mm. kakkosradalta starttaavan suomalaisille tutun Chief Orlandon. Chief Orlando kilpailee samasta Gennaro Casillon valmennustallista, kuin Cokstilekin. Oriiden hoitaja on Anu Intonen, jo pitkään Italiassa vaikuttanut suomalainen hevosammattilainen. Casillon tallilla ja Intosen hoidokeissa on siis vielä kolmaskin hevonen Lotterian lähtölistoilla mukana. Ruotsissa syntynyt Stepping Spaceboy starttaa kolmannessa karsintalähdössä.

"Cokstilen takajalka, joka on vaivannut ennenkin, on taas hieman kipeä", Anu Intonen kertoo.

"Ei mitään vakavaa, mutta ei haluta, että siitä tulisikaan vakavaa, joten viisainta jättää tämä kova kisa väliin. Chief Orlando on mielenkiintoinen. Siitä puuttui jotain kesän kisoissa, mutta nyt tuntuu, että se on ainakin kotitreeneissä mennyt selvästi parempaan päin. Sunnuntai on jännä, mutta toki juoksun täytyy varmasti onnistua, että pärjättäisiin. Stepping Spaceboy on vähän kovassa seurassa, ja sen menestys yllättäisi enemmän."

Korona ei ole hellittänyt Euroopasta, ja Italiassakin on edelleen ollut isoja rajoituksia. Pääseekö 71. kerran ajettavaan Lotteria-ajoon yleisöä?

"Ilmeisesti pääsee tietyin ehdoin, ellei tule viime hetken uusia rajoituksia."

Lotteria-ajo 2020 ratkaistaan Napolissa pyhänä kello 14 Suomen aikaa alkavissa raveissa. 330000 euron ykköspalkinnon finaali on lähtö seitsemän ohjelman mukaan kello 17.45.

Lotterian sunnuntain kolmen karsintalähdön, sunnuntain lähdöt 2, 3 ja 4 listat (kuva kopioitu Sulkysportin sivulta):

Sulkysport