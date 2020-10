Uutiset

Lempeä Meri-Lappiin – Love In Vain muutti Ruotsista Ari Aatsingille Uutiset Antti Pylkkänen Tornion pohjoispuolella treenaavan Ari Aatsingin talliin on tullut mukavalla voittoprosentilla kisaava ruotsalaisruuna. Tulokkaan nimi on Love In Vain.

Kuva: Ville Toivonen

Ari Aatsinki on saanut treenilistoilleen uuden ruotsalaisruunan. Kokenut valmentaja sanoo löytäneensä loppuelämänsä paikan Tornion pohjoispuolelta.

6-vuotias ruotsalaisruuna Love In Vain on kerännyt 31:sta kisastaan kuusi voittoa ja yli 15 000 euron tienestit. Tämä vuosi on sujunut alle odotusten, kun kauden seitsemän starttia eivät ole tuoneet kaksarisijoja. Love Youn poika on kilpaillut örebrolaisvalmentaja Åke Lindblomin tallista käsin. ”Ruuna tuli vasta meille, raahelainen Laurilan Jarmo sen osti. Rekilän Riina kävi hevosen tässä läpi, eikä siitä löytynyt ihmeempää sanomista. Mukavat hölkät tuntuvat hevosessa olevan. Aletaan kunnolla treenata, ja eiköhän me pikapuolin tulla starttiinkin”, kommentoi Ari Aatsinki. Aatsingilla on treenissään yhteensä kolmetoista ravuria. Konkarien ohella vahvuudesta löytyy myös varsoja. Aatsinki muutti hiljattain valmennustoimintansa Tornion raviradalta reilut 30 kilometriä pohjoiseen päin. ”Maalla ollaan, tämä on Karungista vielä kahdeksan kilometriä metsään. Minä olen täällä tällä hetkellä yksin, kun Terhi (vaimo Terhi Aatsinki) on poikamme kanssa hänen koulunsa vuoksi vielä kaupungissa.” ”Musta tuntuu, että tämä on meidän paikka, ihan loppuelämäksi. Täällä on penteleen rauhallista, ei tule naapureita tiellä vastaan”, Ari Aatsinki naurahtaa. Aiheet Ari Aatsinki Terhi Aatsinki Love In Vain