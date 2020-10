War Paint meni Heikki Torviselle: "Talli nyt täynnä"

Kaksinkertainen Vermon valloittaja War Paint, 13,8, on Heikki Torvisen Jämsän tallin uusin hevonen. Viikonloppuna tulee kuudes hevonen, ja talli on takavuosien menestysvalmentajan mukaan sen jälkeen täynnä.

Anu Leppänen

Heikki Torvinen osaa edelleen. Tallissa Jämsässä on kohta kuusi valmennettavaa eli "talli täynnä".

Heikki Torvinen, 56, on voittanut varsinkin suomenhevosten saralla melkein kaiken, mutta viime vuodet ovat olleet hiljaisempaa. Nyt mies on saanut kropan taas parempaan iskuun, ja hevosten valmentaminenkin sujuu.

"Selkä oli välillä oikein pahana, ja muutakin epäonnea on sattunut matkalle", Torvinen kertoo.

"Pari vuotta sitten leikattiin olkapää, siinä meni pöpö sisään ja sen kanssa oli jonkin aikaa paljon ongelmia. Ei se selkä huippuhyvä ole nytkään, mutta sellainen, että pystyy näitä hommia taas tekemään, mikä on mukavaa. Tallissa on lisäksi sellaiset hevoset nyt, että tuntuu, että niistä mikä tahansa voi vähän onnistuakin. Minulla on kuusi karsinaa täällä Jämsän Kilpakorvessa. Olen samassa tallissa, josta melkein olen valmentajauran aloittanutkin, armeijan jälkeen. Tässä tallissa on lisäksi harrastehevosia, mm. uransa voitolla perjantaina Killerillä aloittanut Veli-Pekka Poikosen ajokki Sergeant."

"Kuusi on minulle ihan maksimi nykytilanteessa. Se kuudes on Kari-Markku Karjalaisen Villisiskon, 23,1, tytär Villilotta (Tähen Toivomus), joka täyttää vuodenvaihteessa kaksi. Tamma saapuu viikonloppuna. Sitten on kaksivuotiaat ruuna Rawit (Raja Mirchi) ja Pikku-Frans (Frans). Molemmat tuntuvat kyllä ainakin tällä hetkellä oikein juoksijoilta. Kolmevuotias Teuvo Järvisen ori Hopefully Quick (Up And Quick) on mielenkiintoinen, mutta vähän kääntämätön kortti. Täysin ranskansukuinen on usein sellainen, että sillä sillä pitää ajaa kilpaa, niin selviää, oliko juoksija vai ei."

"War Paint, 6, on ollut pari viikkoa. Se painoi ensin vähän liikaa ohjille, mutta eilen treeni oli hyvä ja rento. Jos se siihen suuntaan jatkaa, niin joulukuussa voidaan startata ja vähän pärjätäkin, toivottavasti. Mattilan Miina on myös tasaantunut ja olen optimistinen sen suhteen, että se voi menestyä jatkossakin."

Luulisi, että tekijämiehellä olisi puhelin soinut enemmänkin, kun on kantautunut tietoa, että treenaat taas hevosia?

"On soinutkin, itse asiassa. Monelle on joutunut sanomaan ei. Tuo kuudes karsina vapautui vasta aivan äskettäin, eikä ole ollut yksinkertaisesti paikkaa lisähevosille. Muutenkaan ei voi nyt ottaa määräänsä enempää. Muuten pitää miettiä jo henkilökunnan palkkaamistakin. Toisaalta taas joku tarjosi suomenhevosoritta, ja oritta en nyt voinut tähän talliin enää ottaa. Ihan mukavaa, että muistetaan vielä nimi, vaikka on ollut aika lailla taukoa tässä työssä. Ja treenaaminenkin tuntuu mukavalta. Ihan kivat hevoset on nyt tässä käsissä. Eiköhän joku niistä jossain vaiheessa vähän pärjääkin. Toivottavasti monikin, mutta laji on sellainen, ettei kannata nuolaista ennen kuin tipahtaa."