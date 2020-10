Ruunaruhtinaalle mielenkiintoisia tallikavereita

Ruunaruhtinas Pertturi on saanut Kiuruvedelle lisää seuralaisia, kun talliin ovat tulleet ruotsalaisruuna Easy So Easy ja suvukas Koivikon Leevi.

Jukka Heiskala

Roni Waarna kera silmäteränsä Pertturin. Suomenhevosten ohella Waarnan tallissa on nyt myös lämminverinen, Easy So Easy. Rotu ei ole Waarnalle uusi, sillä pari vuotta sitten hän menestyi mukavasti The One And Onlyn kanssa.

Roni Waarnan valmennuslistoille ovat hiljattain siirtyneet Easy So Easy ja Koivikon Leevi.

Ensin mainittu on 4-vuotias ruuna, joka ravannut tähänastisella urallaan statistiikan: 13 2-3-4. Easy So Easyn ennätys kirjataan lukemin 11,4, ja voittosummaa on kertynyt lähes 46 000 euroa. Broad Bahnin poika on ollut valmennuksessa Claes Sjöströmillä.

Ennätyksensä ruuna paineli kesällä 2019 lyhyen matkan E3-karsinnassa. Easy So Easy sijoittui tuolloin hienosti toiseksi. Edelle jäi vain finaalinkin nimiinsä vienyt Aetos Kronos, joka kuuluu Ruotsin vuonna 2016 syntyneen ikäluokan ehdottomaan eturiviin. Easy So Easy joutui puolestaan jäämään E3:n loppukisasta pois.

”Alettiin elokuussa hakea lämminveristä Ruotsista. Meidän tallilla autteleva Kotisaaren Saara tuntee ATG:lla työskentelevän Peter Anderssonin, ja sitä kautta Easy So Easy sitten löytyi Vermon Finlandia-viikonlopun aikoihin”, Roni Waarna kertoo.

Hän jatkaa, että kärryjen edessä Easy So Easy ei vielä Suomessa ole ollut.

”Ruunalla on ollut jänteessä sanomista. Menen Pertturin kanssa jo perjantaina Kouvolaan, ja ajattelin ottaa Easy So Easyn mukaan. Lasken sitten lauantaiaamuna radalla ruunalla hiitin, kun meillä ovat ajopaikat olleet nyt heikommassa kunnossa.”

Waarna on tyytyväinen tulokkaaseen.

”Se oli tullessaan aranpuoleinen, mutta ruuna on nyt kotiutunut hyvin. Se antaa hoitaa itseään, ja sen kanssa pystyy kyllä keskustelemaan. Kaikesta näkee, että 11-aikainen on vähän eri asia kuin 17-aikainen. Tulevaisuuden suhteen on ihan hyvät odotukset.”

5-vuotias Koivikon Leevi on SE-ori Koivikon Kallen pikkuveli. Ruuna kisasi Markus Porokan treenistä käsin kuudesti. Voittoja on tullut yksi, samoin kakkosia. Koivikon Leevi muutti Kiuruvedelle runsas viikko sitten.

”Jos ruuna on mennyt Lieksan radalla 33-tuloksen, niin kyllähän se nopeissa olosuhteissa pystyy varmasti 30-aikaan. Markus sanoi, että Koivikon Leevi on kulkenut kuin käsijarru päällä, sisällä on paljon nähtyä enemmän. Omistajaporukan vetäjä kertoi, että ruunalla on ollut ongelmia mahansa ja veriarvojensa kanssa. Koetetaan saada niitä reilaan.”

Waarnan mukaan Koivikon Leeville ei ole laadittu aikatauluja.

”Kyseessä on valmennettu hevonen, joka tulee kyllä nopeasti kuntoon. Juoksijanoloinen ruuna on vain aika iso, muuta vikaa ei hevosessa tuntuisi olevan.”

Waarnan tallin tähti Pertturi on siis seuraavan kerran numerokyltti kyljessään lauantaina Kouvolassa.

”Anteron (Kumpulainen) luona käytiin eilen. Mitään isoa ei löytynyt, etunen aiheuttaa vähän painetta lihaksistoon. Pertturi ei ole ollut Ruunakunkkarien jälkeen ihan satku. Mikkelin kovalla radalla ruuna heltyi etupäästään. Ei siinä mitään ihmeempää ole, vanhemman hevosen kanssa se vaan on sellaista kilpajuoksua vaivoja vastaan. ”

Kouvolaan sattui ykkösrata, keulahommia tiedossa?

”Ei, vaan selkäreissu olisi toiveissa. Pertturi lähtee kyllä itsestään lujaa, ja sitä voi olla vaikea pidätellä. Sarjat ovat koventuneet, mutta voittokin on täysin mahdollinen”, Waarna näkee.