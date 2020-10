Huippuvireinen tamma palasi kotitalliinsa - ”Hevonen ja isäntä vanhenevat, joten eiköhän tässä talvi ajeta kilpaa”

Elina Paavola

Nopeudestaan tunnettu Grace Pezzo vastailee lokakuun alussa Teivossa yllätysvoittoon. Tamman voittosumma on hieman yli 18 000 euroa, ja ennätys kova lyhyen voltin lukema 12,9.

Jyrki Filatoffin valmennuksesta käsin viime viikot menestyksellä kisannut Grace Pezzo on palannut Paraisilta kotitalliinsa Kurikkaan omistajalleen Ilpo Männylle.

”Jyrkin kanssa puhuttiin jo etukäteen, että tamma olisi heillä sellaisen parin kuukauden session, niin kuin oli kesällä 2019. Tämän suunnitelman mukaan mentiin. Kyllä Jyrki olisi tamman mielellään siellä pitänyt, mutta huolletaan ja laitellaan hevosta nyt täällä kotona”, Ilpo Mänty kertoo ja jatkaa:

”Korona on häirinnyt tätä kautta, ja sillä siirsin tamman Jyrkille radan äärelle. Syksyn startit ovat osoittaneet, että tamman saa kuntoon kotonakin.”

Huippuvireinen Grace Pezzo voitti lokakuun alussa Teivossa Toto75-sarjan. Syyskuun lopussa Grace Pezzo oli Vermossa lyhyessä voltissa huippuajalla 12,9 toinen. Tammojen kyseisen matkan ja lähetystavan SE on Iida Speedin 12,5.

Tuulennopea Grace Pezzo laukkasi viimeisimmässä kisassaan Turussa 23. lokakuuta varmanoloisesta johtoasemasta päätössatasella.

”Jos tamma laukkaa, niin jossain on vikaa. Grace Pezzo on perusterve, mutta jotain lihasperäisiä juttuja sillä on. Takapää lähti Turussa hiihtämään, kuten on tehnyt joskus aiemminkin. Koetetaan saada rehupuoli ja muut kohdalleen. Oikealla tiellä tamma tuntuu nyt olevan.”

7-vuotias Grace Pezzo on Männyn mukaan rokotettu tiistaina. Lisäksi tammalle on tehty hammashuoltoa ja perusterveydentarkastus.

”Viikkoon tai pariin ei luultavasti starttiin ilmoitella. Uskoisin, että pidän tamman kotona. Hevonen ja isäntä vanhenevat, joten eiköhän tässä talvi ajeta kilpaa.”