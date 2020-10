Ari Hartikaiselle ikäluokkatähti Ruotsin huutokaupasta - Jere Törmänen kimpassa

Ville Toivonen

Ari Hartikainen hankki kimppakavereidensa kanssa talliin uutta verta Ruotsin huutokaupasta.

Huutamisen teknisen puolen hoiti kimpan kolmas osapuoli Timo Karosvuo. Loser On Loser maksoi Ruotsin kasvattajajärjestön ASVT:n huutokaupassa 130000 kruunua (plus mahdollinen arvonlisävero, ellei ostajana ole yhtiö). Suomeen tuli ostajien nimimerkkien perusteella eilisiltana muitakin uusia hevosia.

Pääset tästä ASVT:n eilisillan internethuutokaupan, jossa myytiin varsoja, siitostammoja, oriosuus ja kilpahevosia, tulossivulle.

"Ari Hartikainen soitti minulle ennen huutokauppaa kysyäkseen arviotani eräästä toisesta ravurista listoilla", Jere Törmänen kertoo.

"Sanoin, että mielestäni tämä on vielä kiinnostavampi. Hartikainen kävi läpi tamman tietoja ja uraa, ja totesi olevansa samaa mieltä. Asetimme hepalle limiittihinnan, jonka alle se jäi. Karsovuon Timo hoiti huudon netissä, ja myös hän on tulossa porukkaan - samoin mahdollisesti vielä ehkä pari muuta. Tammassa on ollut tällä kaudella sanomista, mutta sehän on vain hyvä sillä edellytyksellä, että ongelmat saadaan löydettyä ja korjattua. Ilman noita ongelmia tuollainen hevonen tuskin olisi ollut edes myytävänä. Kapasiteetiltaan se on kova, ja tammalähdöissä voisi Suomessa olla palaa. Tietenkin sillä edellytyksellä, että kaikki saadaan kohdalleen. Hartikainen ja Lena Lindblom ottavat sen valmennukseensa."

Loser On Loser (Infinitif) ei ole kerännyt tänä vuonna viisivuotiskaudeltaan menestystä. Viime vuonna se oli mm. nelivuotiaiden tammojen Breeders Crownin finaalissa lähtöradalta 12 neljäs tasapäin Tammaderbyn ykkösen Racing Broddan kanssa kolmen muun monimiljonäärin kruunuissa Conrads Rödluvan, Activatedin ja Staro Miamin takana. Se oli vahva myös muissa ikäluokkakisojen karsinnoissa, vaikka finaalipaikat jäivätkin niukasti haaveeksi Tammaderbyssä ja Stochampionatissa. Tamman ennätys 12,2 on täydeltä matkalta. Viime vuosi 2019 olikin Loser On Loserin valmentajalle Fredrik Wallinille huippuvuosi, kun taas tänä vuonna hevoset ovat kautta linjan menneet vaisummin ja sairastelleet.

Pääset Loser On Loserin uran tietoihin tästä.

Ari Hartikainen oli takavuosien Suomen ykkösvalmentajia ja -ohjastajia, mutta viime vuosikymmenet hän on keskittynyt elintarvikebisnekseensä. Hartikainen on koko ajan valmentanut harrastusmielessä myös muutamaa ravuria vaimonsa Lena Lindblomin kanssa Vihdissä, ja tuoreen hankinnan perusteella toiminta jatkuu vireänä myös tällä rintamalla. Lisäksi Hartikainen on tehnyt mm. ravien tv-asiantuntijan hommia.