Kimmo Aholalla kolme ässää Jokimaa Tekee Tähtiä -karsinnoissa

Kimmo Aholan valmennetavilla on vauhti päällä. Illalla on jännät paikat, kun Nazareth, Redemption ja Blade Runner DK tavoittelevat finaalipaikkoja Jokimaa Tekee Tähtiä -kisassa.

Anu Leppänen

Kimmo Aholalla riittää kiirettä, kun hän on Jokimaalla illalla kolmen hevosensa kanssa.

Saarijärveläisvalmentaja Kimmo Aholan hevoset ovat huimassa menestysputkessa tällä hetkellä. Tallin ykköspyssy Thai Profit palasi Finlandia-ajo-viitosensa jälkeen Vermoon Superlauantain sankariksi. Aholan kolmesta JTT-karsinnoissa starttaavasta hevosesta Nazarethilla ja Redemptionilla on alla tolpat Vermosta ja Blade Runnerilla kakkonen alkuhaparointien jälkeen kovalla kirillä samalta radalta. Aholan hevosilla on päällä siis melkoinen "stallformi".

"Kun nyt saisi yhden finaaliin, niin olisin jo tyytyväinen", Ahola tuumaa.

"Nazareth (T64-3) on varmaan todennäköisin hyvältä paikaltaan. Se avaa tosi lujaa ja saanee ensimmäisen keulan, mutta toisaalta se olisi ehkä ihan paras selästä. Varmaan riippuu sitten Whogownowsta, ajetaanko keulasta vai ei? Redemptionilla (T64-5) riisutaan ensimmäistä kertaa etukengät. Voi sillä olla pieni vaikutus, mutta katsotaan nyt mihin suuntaan. Sillä on ollut ihan sellaiset pienet lisut kärjessä aikaisemminkin, mutta ehkä se voisi vielä vähän lisätä kirivauhtia, toivottavasti."

"Juoksunkulku sieltä kymppiradalta ratkaisee, kuten tekee muillakin hevosilla. Se jolta juoksu onnistuu, voi menestyä. Blade Runner DK (T64-4) on kapasiteetiltaan kolmikosta kovin, mutta myös epävarmin. Sen vaivojen kanssa tunnutaan nyt pärjäävän nyt hyvin. Hevonenhan tuli toipilaana talliini, mutta operaatio auttoi, ja nyt tuntuu sujuvan jänteen kanssa. Kuitenkin se on epävarma, eikä onnistumista voi luvata."

Lahdessa ajetaan illalla kovat ravit kello 18 alkaen. Jokimaa Tekee Tähtiä -karsintoja on kuusi eli kaikki T64-kohteet. T64:ssä on jackpot ja lisäksi ennen pääpeliä ratkotaan kaksivuotiaiden SHKL-Hevosenomistajapokaalin finalisteja. TotoTV:llä on asiantuntijalähetys Jokimaan ja Gävlen T64-raveista kello 18.30-22.30.