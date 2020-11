Kilmeri siirtyi Kimmo Taipaleelle

Terhi Piispa-Helisten

Kimmo Taipaleella on treenissään mielenkiintoinen kalusto, ja uusiakin saapuu.

Kilmeri (Liising) on tehnyt tähänastisen uransa Jani Hartikaisen valmennuksesta Savosta käsin. Ruuna on mennyt nopeimmillaan täyden voltin 28,7. Kilmeri aloitti uransa nelivuotiaana. Viisivuotiaskausi 2019 alkoi komeasti neljällä ykkösellä ja kakkosella kuudesta ensimmäisestä startista. Kilmeri on juossut viimeksi heinäkuussa, ja tämä kausi on ollut vaisumpi vain kahdella startilla ja nollalla palkintoeurolla. Se tuli Kimmo Taipaleelle Otto Salojensaaren kautta Kurikasta.

"Hyvässä kunnossa ruuna saapui", Taipale kiittelee.

"Se tuli eilen, joten ei tässä ihmeitä ole ehtinyt tapahtua, mutta hevonen näyttää tosiaan mukavalta, ja tästä on hyvä jatkaa. Sillä on hyvä statistiikka, se on nuori ja näyttää hyvältä, eli mielenkiintoiselta vaikuttaa. En ole mukana porukassa. Omistajat ovat Savosta, ja porukka on kai juuri valmistumassa."

