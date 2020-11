Leo Mönttiseltä tulossa radoille mielenkiintoisia nimiä - "Palo lajia ja hevosia kohtaan on edelleen kova"

Lahtelainen Leo Mönttinen on menestynyt vuosikymmenestä toiseen. Viime aikoina on vastustanut oman terveyden kanssa, mutta sisu ja onnistunut leikkaus ovat tuoneet työkyvyn ja terveen paperit.

Ville Toivonen

Leo Mönttinen koki elokuussa kovia loukattuaan ranteensa pahoin. Nyt sekä miehelle että tallin hevosille kuuluu hyvää.

Leo Mönttinen laittelee tällä hetkellä seitsemää hevosta. Tallin tähtiä ovat kovaa virettä viime aikoina esittäneet Ice Wine ja Pyörylän Paroni.

”Yksin tässä touhuan, joten töitä riittää. Palo lajia ja hevosia kohtaan on edelleen kova. Saatan minä uuden hevosenkin ostaa, jos sopiva tulee vastaan”, Mönttinen lausuu.

Tallin vahvuuteen kuuluu nelivuotiaana oriiden ja ruunien silloista täyden matkan autolähetyksen SE:tä 12,4 sivunnut Cash No Limit. Aiemmin Antti Ojanperällä valmentautunut kuusivuotias ruuna on kilpaillut viimeksi puolitoista vuotta sitten, mutta paluu lähenee. Alla on lokakuun alussa juostu hyväksytty koelähtö.

”Vermossa on puolen kuun maissa sarja, johon tähdätään. Koelähdössä Cash No Limit oli rauhallinen, jopa laiska. Ruuna tulee luultavasti olemaan aluksi taukotukkoinen. Sillä on treenikilometrejä takana. Olen sitä ahkerasti lenkkeilyttänyt.”

Pitkän hiljaiselon syynä ovat polvimurheet.

”Ruunalla oli polvi murtunut, ja se kävi kovan leikkauksen läpi. Useinhan näistä murtumista paranemisennusteet ovat hyvät, ja Elfvingin Kimmokin sanoi, että kyllä tästä vielä ravuri tulee.”

”Tärkeintä olisi saada pidettyä Cash No Limit rauhallisena, sillä on ollut tapana käydä kuumana. Ruunalla on tosi kova luokka. Kontion Jomppekin sanoi tuosta ohjastamastaan SE-juoksusta, että ruunalla olisi ollut siinä varaa parempaankin.”

Toinen mielenkiintoinen Mönttisen väreistä debyyttiään odottava on viisivuotias Isoveto. Ruuna paineli nelivuotiaana täyden matkan tasoituksen lukemiin 30,0. Parvelan Retun voittamassa SHKL Cupin finaalissa Isoveto oli viides.

”Se tulee vuodenvaihteessa starttiin, jos takapakkeja ei satu. Isoveto ruunattiin heti, kun se tuli tänne. Ravin kanssa sillä on ollut suuria ongelmia, mutta mitään syytä siihen ei ole löydetty. Isoveto on nyt hyvällä tolalla. Kyseessä on juoksijahevonen, enkä minä lahjatonta rupeaisi laittamaankaan.”

Mönttinen loukkasi tapaturmaisesti ranteensa elokuussa. Toipumisen tie alkaa olla kuljettuna onnellisesti läpi.

”Ranne meni ihan pirstaleiksi, mutta harmi on nyt selätetty. Käsi on erittäin hyvällä mallilla. Olen jo ajanutkin jonkun aikaa. Voima ei ole täysin palautunut, mutta harjoittelen fysioterapeutin ohjeiden mukaan. Lisäksi käyn uimassa pari kertaa viikossa.”

”Huippukirurgi Tiina Ikävalko teki leikkauksessa hienoa työtä. Titaania laitettiin ranteen tueksi.”

Mönttinen toivottaa ravi-ihmisille tarmoa korona-ajan keskelle.

"Ei ole niin pitkää pimeää, etteikö valon aika koittaisi. Kyllä tämä koronakin kukistetaan. Toivottavasti ihmiset lähtevät sitten vielä raveihin paikan päälle."