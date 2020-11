Niemisellä kovat aseet kuluvalla viikolla

Markku Niemisen talli on liikkeella tällä viikollakin kovalla arsenaalilla: keskiviikkona ainoana on Don Williams - lauantain kovissa 75-lähdöissä kaikilla neljällä on isot mahdollisuudet.

Anu Leppänen

Lexus Dream, hoitajansa Johanna Kyläkoski ja kolme muuta Niemisen tallin ässää loistavat taas lauantain Jokimaan T75-raveissa.

Niemisen viikko on taas hyvin mielenkiintoinen, eikä seuraavan viikon Kasvattajakruunu-kuvioistakaan puutu mielenkiintoa. Mennään kuitenkin tämä viikko ensin läpi ja puhutaan sitten talven mahdollisista kilpailumatkoista isännän kanssa. Mennään päivä kerrallaan; mikä Niemisen hevosista Teivon tiistai-illassa on paras tipsi?

"Ehkä North Sunny (lähtö kaksi)", arvioi Nieminen.

"Se oli kahden startin jälkeen kurkkoperaatiossa ja oikein hyvä viimeksi tauolta palatessaan sijoituksesta huolimatta. Ainakin minulla on odotuksia tämän hevosen suhteen. Koelähdössä on mielenkiintoinen varsa, ja kaksi muuta olisivat yllättävämpiä menestyjiä."

Entä Don Williams (T65-1) Vermossa, pärjääkö?

"Voi pärjätä nyt, kun ilmoittautuminen onnistui vähän paremmin kuin Kouvolassa. Siinä ei ollut mitään järkeä, kun neljä kilometriäkin olisi ollut tarjolla. Otan sen täysin piikkiini, hevosessa ei ollut mitään vikaa. Nyt on sopiva tehtävä. Ori pääsee suhteessa lujempaa liikenteeseen voltista, ja mahdollisuuksia ainakin on. Hevonen on ihan entisellään!"

"Turussa on saumoja perjantaina. Bastianilla (T5-5) pidettiin tarkoituksella paussia ja treenattiin. Se tuntuu hyvältä ja jatkoon on odotuksia, samoin jo tässä. True Noice (lähtö yhdeksän) voi myös pärjätä - se on näihin lähtöihin ihan hyvä hevonen."

Lauantai on kovia kisoja ja kovia hevosia Niemiseltä täynnä, mikä on isoin voitonsauma?

"Kaikki ovat mahdollisia. En jättäisi mitään nelikostamme huomiotta. Lexus Dream (T75-6) on isoin mahdollisuus. Se on hyvällä paikalla ja vire on kohdallaan. Starttiväli on nyt ihan sopiva, ja odotan treenienkin perusteella kovaas suoritusta. Loput kolme ovat kaikki hyviä mahdollisuuksia nekin. Time Match (75-2) oli karsinnassa ehkä vähän tasapaksu, mutta parantaa finaaliin. Se oli helpommalla siinä välissä. Sisäpuolelta lähtee kovia ja nopeita, joten miten juoksu sitten menee, mutta odotan hyvää esitystä. Willow Pride (75-4) on mahtivireessä, mutta otti odottamattoman laukan viimeksi. Se parantaa vaan koko ajan, eikä menestys ole kaukana hyvältä paikalta tässäkään. Oikein hyvä sauma tämäkin, mutta Lexus on ehkä varmempi suorittaja. Skyfall Shine (T75-7) on niin ikään iso mahdollisuus onnistua, kaikki viittaa siihen. En osallistu mihinkään varmapuheisiin, mikään ei ole varmaa, mutta kyllä meillä mahdollisuuksia on."

Onko suunnitelmia viedä talveksi hevosia kilpailemaan Ruotsiin?

"Ei suuremmin, se nähdään tietysti talvella varmemmin. En tiedä oikein millaisella hevosella sinne pitäisi lähteä? Ainakin pitäisi olla saumat T86-lähdöissä ja 75:ssä, muuten se ei kannata. Vermossakin, noin esimerkiksi, on hyviä palkintoja, ja sinne pääsee pienemmillä kuluilla. Joku Joseph Boko voisi olla sellainen hevonen Ruotsissa syntyneenä, sitten kun siellä on kenkäpakko. Mutta että oltaisiin pitempi aika, esimerkiksi viikkoja yhden hoitajan voimin, se vaatisi enemmän sopivia hevosia. Sellainen ei nyt siis ole näköpiirissä, mutta tietysti tilanne voi muuttua."

Ville Toivonen

Markku Nieminen pohtii, onko isommassa Ruotsin turneessa ensi talvena ideaa vai ei hänen tallinsa kannalta?