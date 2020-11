Uutiset

Viikonlopun ravit: Laatua Lahdesta ja suomalaisten maihinnousu Eskilstunaan Uutiset Antti Pylkkänen Lahdessa ravataan lauantaina kolme isoa nimikisaa. Viikonloppuna riittää suomalaissäpinää Eskilstunassa, kun edessä ovat sinivalkoiset seiskavitoset ja Mascate Matchin tähdittämät Breeders' Crownin finaalit.

Terhi Piispa-Helisten

Hienoraaminen ja uljaasti askeltava Skyfall Shine tähtää Jokimaan tähdeksi. Markku Niemisen tallilla on Lahdessa muutenkin kovat piipussa, sillä Willow Pride on Best Ladyn kuumin nimi ja Lexus Dream Kavioliigan osakisan suuri ennakkosuosikki.

Perjantai 6. marraskuuta Kun After Work -ravit on laitettu ainakin toistaiseksi hyllylle, aletaan raviviikonlopun viettoon vasta perjantai-iltana. Turku tarjoilee ykköset ja Ylivieska kakkoset. Turun Toto5-peli starttaa tasokkaalla taistolla, missä kohtaa kova kolmikko Quick Vald – Dickson Shadow – Quite a Boy sekä niiden hyvät haastajat. Mika Ahtiainen Minnesloppissa (!) Nina Pettersson-Perklenin rutinoitunut Kronos-troikka Trot – Van – Target on passelissa porukassa. Toto5-päätöksessä debytoi Koivusilta Run And Repeat. Ruunan tason testaavat BWT Ellospank ja Orvar Iver. Antti Ojanperä saattaa putsata Ylivieskassa palkintopöydän tehokentällään Kiitävä, Uncia, Fan d'Ep, Zultanio ja Father Christmas. Ravien muita nostoja ovat vuoden tauolta tuleva menestyksekäs Vihjeen Vinha, Ville Pohjolalta avaava Tvitteri ja Antti Ala-Rantalalta ensiesiintymisensä tekevä Brand New Key. Turun Toto5-kisat käyntiin kello 18. Ylivieskassa Toto4-ravit kello 18.15 alkaen. Rommen Toto64-illan ykköstapaus on heti avauskohteessa käytävä stayer-matkan matsi. Mahtavaa paluuta tekevä aikansa kriteriumkakkonen Coin Perdu on suosikki ja Katja Melkon treenaama Exaudio Vici vahva haastaja. Rommen Toto64-kierros käyntiin kello 20.30. TotoTalk-lähetys kello 18.30-23.00. Lauantai 7. marraskuuta Lauantaina on edessä Lahden Toto75-päivä. Jokimaa Tekee Tähtiä -finaali hakee tasaisuudessaan ja tasokkuudessaan vertaistaan. Karsinnoissa juhlivat Truedream A.F., Comway Cotter, Tzubodai, Blade Runner D.K., Skyfall Shine ja Night Guard – mikä nousevista nimistä vie loppukisan nimiinsä? Lahden lauantaissa ovat lisäksi ohjelmassa kaksivuotiaiden SHKL Hevosenomistajapokaalin loppukisa, tammojen Best Lady, Salamakypärät -kilpasarjan päätöskamppailu, Juniorikypärät -skaba sekä Kavioliigan ensimmäisen etapin viimeiset osalähdöt ennen Grand Prix'tä. Lämminveristen puolella St. Legerin kärkipari MAS Champ – Lexus Dream ottaa uusintamatsin. Kylmäveristen Kavioliigassa karauttavat voitto-otteluun viime aikoina karhuja kaataneet Morison ja Tuviker sekä kanuunakuntoinen Pyörylän Paroni. Lahden Toto75-pelissä laitetaan täysosumille likoon 75 000 euroa ylimääräistä rahaa. Lahden Toto75-ravit kello 13.30 alkaen. Ruotsin puolella kohdistuvat viikonloppuna katseet Eskilstunaan. Lauantaina on luvassa 75-sykettä Elian Webin ja Hachiko de Veluwen, Religiouksen johtaman Pettersson-Perklenin viisikon, Melkolta avaavan Carat du Goutierin ja Marjo Kivimaan treenaamaan In Royalty Bokon johdolla. Eskilstunan Toto75-pelin jättöaika umpeutuu kello 17.20. TotoTV-studiolähetys 14.15– 20.00. Asiantuntijoina ovat Marko Lähteenmäki, Tommi Ala-Nikkola ja Jari Haanniemi. Juontajana toimii Antti Pylkkänen. Lahden Toto75-ravien studiolähetys näkyy MT 26-kanavalla. Sunnuntai 8. marraskuuta Isänpäivän lähtölaukaus pamahtaa Porista. Toto4-varman viittaa sovitellaan nimensä mukaisesti luotettavasti esiintyneen I Keep My Wordin ylle. Porin päälle lasketaan kilpaa Mikkelissä. Ravien seuratuin hevonen on kaksinkertainen suurmestari Camri. Nuorten Sarjassa saattaa Ohimennen noukkia kaikki pienemmällä numerolla matkaan lähtevät ikätoverinsa kuin ohimennen. Porin Toto4-kisat käynnistyvät kello 13. Mikkelissä ravataan Toto5:t kello 16 alkaen. Eskilstunan superviikonloppu jatkuu sunnuntaina, kun radalla käydään suuret Breeders' Crown-finaalit. Nelivuotiaiden tammojen loppukisassa puolustavat sinivalkoisia värejä suurenmoiset karsintavoittajat Mascate Match ja Grande Diva Sisu sekä Orlando. Kolmevuotiaiden oriiden ja ruunien lähdössä hurrataan Manny Musclelle. Eskilstunan Grand Slam Toto75-kierros starttaa kello 16. Asiantuntijalähetys TotoTV:ssä kello 15.30-18.30. Aiheet Viikonlopun ravit