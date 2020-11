Miina Kinnunen ja Ghostintheshell valmiina suurkilpailuun: "Mikäli tamma vain ravaa koko matkan, riittää se yllättävänkin pitkälle”

Kinnulasta kotoisin oleva Miina Kinnunen on nuoresta iästään huolimatta kokenut hevosenhoitaja. Sunnuntaina hänen hoitamansa Ghostintheshell juoksee Ruotsissa 4-vuotiaiden tammojen Breeders Crown -finaalissa.

Miina Kinnunen on päässyt voittajaseremonioihin aiemminkin Ghostintheshellin kanssa. Arkistokuvassa ohjastajana Jorma Kontio ja Solvallan radan puolesta onnittelemassa Anders Malmrot.

"Aloitin kylläkin Kaustisen Raviopiston, mutta käytyäni koulua jonkin aikaa kuulin avoimesta työpaikasta Reijo Liljendahlilla Ruotsissa, ja siitä minun Ruotsin reissuni alkoi", kertaa 20-vuotias Miina Kinnunen neljän vuoden takaisia aikoja.

Reijo Liljendahlilla Miina viihtyi pari vuotta vuotta, mutta Tessa Länsimäeltä saadun työpaikkavihjeen ansiosta Miina päätyi Timo Nurmokselle, jossa on vierähtänyt reilut puolitoista vuotta. Sekä Reijo Liljendahl että Timo Nurmos ovat alansa huippuja, mutta huipputuloksiin pääsee tunnetusti eri valmennusmenetelmillä, ja tämän toteamuksen Miina vahvistaa.

"Timo ja Reijo valmentavat kumpikin omalla mallillaan hevosia, ja eihän kummankaan tuloksia voi moittia. Viihdyin Reijolla hyvin, mutta minusta on tärkeätä nähdä kuinka useampi huippuvalmentaja valmentaa sekä organisoi päivittäistä toimintaansa”, kertoo Miina syitä työpaikan vaihdolleen.

Timo Nurmoksen valmennettavat ovat nousseet viimeisten kuukausien aikana huimaan iskuun, ja tallin voittoprosentti tältä vuodelta on erinomainen 27. Sunnuntaina ravattaviin Breeders Crown -finaaleihin Nurmoksen tallista selvitti tiensä kaksi valjakkoa.

Brother Billin lisäksi finaaleissa nähdään Miina Kinnusen silmäterä Ghostintheshell, joka oli oman välieränsä toinen ja kiihdyttää matkaan hyvältä viidenneltä lähtöradalta. Vastus on Rikard N Skoglundin ohjastamalle Ghostintheshellille toki kivikova: suurin suomalaistoivo Mascate Match joutui jäämään pois, mutta mukanahan on muun muassa Vidgrenin Grande Diva Sisu. Ykköspalkinto on 800 000 kruunua.

"Kyllähän lähtö on tosi kovatasoinen, ja niin sen pitääkin olla ikäluokkafinaalissa. Toisaalta moni vastustajista on tehnyt aika pitkän kauden, ja voimasuhteet muuttuvat äkkiä nuorten hevosten lähdöissä”, analysoi Miina sunnuntain tehtävää.

Ghostintheshell on tienannut toiseksi vähiten finalisteista, mutta on ehtinyt kuitenkin juosta 1.10,4a -ennätyksen kauden yhdeksään starttiin. Kapasiteetista ei menestys jää kiinni, ja voittosumma olisi voinut olla suurempikin ilman epäonnea kauden tärkeimmissä kilpailuissa.

"Viime vuonna tamma laukkasi Oaks-karsinnassa, tänä vuonna emme puolestaan onnistuneet Stochampionatin sekä Tammaderbyn karsinnoissa, joten ikäluokkakilpailun finaalipaikka jäi melkein viimeiseen mahdolliseen hetkeen”, hymähtää Miina.

Sunnuntaille Miinalla ja Ghostintheshellillä on ehkä vähän erikoisen oloinen tavoite. Miina ei nimittäin mieti sen suuremmin sijoituksia kovassa lähdössä. Tärkeintä hänelle hoitajana olisi, että tamma kerrankin pääsisi näyttämään koko osaamisensa suuremmissa ympyröissä.

"Mikäli tamma vain ravaa koko matkan sunnuntaina, riittää se yllättävänkin pitkälle”, vihjaa Miina Knutsson Trotting AB:n omistamasta Ghostintheshellista.

Kansainvälisessä raviurheilussa ahkerasti operoiva Knutsson Trotting AB lukeutuu Ruotsin suurimpiin hevosenomistajiin, ja menestynein hevonen tähän mennessä on ollut aikansa ME-hevonen Sebastian K.

Miina on ehtinyt myös kasvattajan uralle, sillä hänellä on Suomessa tänä vuonna syntynyt tammavarsa Mavens Waysta ja 13-aikaisesta Sweet Surviverista. Mitä varsalle tapahtuu, saa aika näyttää, mutta emä vietti muutama vuosi sitten talven Ruotsissa Joni-Petteri Irrin käsissä, ja ehkä varsa seuraa emän jalanjälkiä Ruotsiin?

"Meillä on ollut niin kauan kuin minä muistan aina ravihevosia kotona. Amatööripohjaltahan tätä homma kotona tehdään, on meillä toki ollut jokunen mukavasti pärjännytkin hevonen", kertoo Miina hevostaustastaan Suomessa.

Ruotsissa ravialalla työskentelevät korostavat usein raviurheilun ammattimaisuutta Ruotsissa, jonka myös Miina vahvistaa.

”Toimintaympäristö, palkintorahat ja alan yleinen arvostus ovat omaa luokkaansa täällä verrattuna Suomeen. Meidänkin tammamme ansaitsi ihan mukavasti palkintorahoja Ruotsin reissullaan vaikkei voittoon asti yltänyt”, pohtii Miina suurimpia eroavaisuuksia Suomen ja Ruotsin välillä.

Hevosenhoitajan työ on tunnetusti fyysisesti melko vaativa ammatti. Usein toistettuna kliseenä kuultu rakkaus hevosiin ja lajiin auttaa hevosenhoitajaa jaksamaan työssään. Miina allekirjoittaa nämä sanat, mutta tuo esiin myös toisen aspektin.

"Toki meillä Nurmoksella on hevosmateriaalikin huippuluokkaa, mutta kyllä töissä jaksaa paremmin, kun tallin hevoset ovat mukana isoimmissa kilpailuissa. Sitä tietää kuitenkin omistajien, Timon sekä luonnollisesti meidän hoitajien työpanoksen hevosten eteen, niin on mukava onnistua kauden päätavoitteissa”, pohtii Miina hyvin kypsästi ja analyyttisesti raviurheilun lainalaisuuksia.

"Olen ajatellut, että niin kauan kuin teen hevosenhoitajan töitä on asuinpaikkani Ruotsi. Viihdyn Timolla tosi hyvin, ja Timolla oppii tosi paljon luonnollisesti valmentamisesta mutta myös vaikkapa ruokinnasta, jos on itse vain aktiivinen ja kysyy. Hyvän ja laadukkaan vastauksen saa Timolta aina”, kehuu Miina työnantajaansa ja jatkaa samalla pohdintaa tulevaisuudestaan.

"Eihän sitä tiedä, jos esimerkiksi USA alkaisi houkuttaa vaikka 10 vuoden kuluttua, mutta tällä hetkellä olen tosi tyytyväinen elämääni hevosenhoitajana Timo Nurmoksella”, päättää tyytyväinen Miina haastattelun.

