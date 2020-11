Uutisviikko minuutissa: helikopterivahingosta Massin poisjääntiin

Jukka Vepsäläinen

Viikon hyvä uutinen oli rekisteröityjen suomenhevosvarsojen määrän kääntyminen nousuun tänä vuonna. Kuvassa Alonan Myrsky ulkoili keväällä -18 viikon ikäisen tammavarsansa (i. Costello) kanssa Rautalammilla.

Kelataan pikana läpi kertauksen vuoksi, mitä raviuutisia mennyt viikko 45 piti sisällään.

MAANANTAI 2.11.

Helikopteri oli aiheuttanut hevosvahingon Keski-Pohjanmaalla:

Linkki uutiseen.

Ruotsista kantautui huhuja, että Propulsion ei ehkä olisikaan ainoa hermokatkaistuna Ruotsin radoilla säntöjenvastaisesti viime vuosina kilpaillut hevonen.

Uutiseen.

Pariisista saatiin hyviä uutisia Kari Lähdekorven ja Arvo Ylitalon huippuravurista Sobel Conwaysta:

Linkki uutiseen maanantain Vincennesin kisasta.

Alkuviikon huonoihin uutisiin kuului se, ettei Rovaniemen kavioura ollut kilpailtavassa kunnossa Magic Monday -raveja varten. Siirto Ouluun melko viime tingassa aiheutti runsaasti poisjääntejä.

Uutiseen.

TIISTAI 3.11.

Amerikan tiistai piti sisällään muutakin, kuin presidentinvaalit. Muun muassa Martti Ala-Seppälän syksyn huutokauppareissusta Amerikkaan tuli erilainen kuin kertaakaan edelliseen 35 vuoteen. Huutokauppa alkoi toki ajallaan, mutta ei Harrisburgissa Pennsylvaniassa, kuten tähän asti.

Huutokauppatarinaan.

Mascate Match ilmoitettiin starttiin Suomen Kasvattajakruunuun ensi tiistaiksi, kun vain kaksi päivää aikaisemmin sillä oli startti Eskilstunassa Ruotsin Breeders Crownissa.

Uutiseen.

KESKIVIIKKO 4.11.

Tämä päivä toi selvyyden siihen, miten Raviliigan nelivuotiaat, ja ennen kaikkea Mascate Match, myydään vuoden lopussa, kuten säännöissä sanotaan. Massille järjestetään oma livehuutokauppa Vermossa keskiviikkona 30. joulukuuta.

Uutiseen.

Amerikan ison kärryhevoshuutokaupan alussa oli katastrofin ainekset. Eläville olennoille olisi voinut käydä huonosti - samoin huutokaupan taloudelliselle tulokselle, mutta pikkukolhuilla selvittiin molemmissa lopulta.

Linkki huutokauppauutiseen.

TORSTAI 5.11.

Suomalaiset ravi-ihmiset olivat viime talvena ja varsinkin koronatauolla aktiivisina Ruotsin suuntaan. Ensi talvi on mielenkiintoinen kysymys monen suomalaistreenarin kohdalla:

Joillakin on suunnitelmia - toisilla ei vielä aihetta (linkki uutiseen).

Timo Nurmos saavutti hiljan huiman 3000 voiton rajan ravivalmentajana. Mestari kertoi ajatuksiaan merkkipaalusta ja muutenkin tunnelmia ja kuulumisia.

Linkki haastatteluun.

Ranskasta saatiin hurjaa suomalaismenestystä, Sobel Conway taas ja ennen kaikkea Martin De Bos loistivat.

Linkki Vincennesin uutiseen.

Myös Ruotsin suurimman kaksivuotiskisan Uppfödningsloppetin karsinnoissa oli suomalaissankareita:

Linkki Hevosurheilun nettiuutiseen.

PERJANTAI 6.11.

Viikonlopun lähestyessä saatiin todella hyvä uutinen suomalaisen hevoskasvatuksen tilasta.

Linkki uutisen vuoden 2020 suomenhevosvarsojen rekisteröintien määrästä.

Myös Norjasta saadaan kylmäveriurheiluun väriä Suomeen (linkki uutiseen Miika Tenhusen tallin vahvistuksesta).

Katja Melkko on tehnyt mahtavan nousun Ruotsin valmentajaliigassa. Entinen lunijokelainen on nyt pysyvästi Julmyran valmennuskeskuksessa, mutta suunnitelmia on myös edelleen kansainväliseen toimintaan moneen suuntaan. Viikonlopun starttihevosista Elian Web jäi lopulta pois kuumeen vuoksi.

Linkki Melkko-uutiseen.

LAUANTAI 7.11.

Ruotsista kuultiin harmittava takaisku:

Linkki Hevosurheilun uutiseen Mascate Matchin poisjäännistä pyhän suurkilpailuista.

Amerikasta kuului monenlaista:

Uutiseen Kempin kovista hankinnoista ja mm. Propulsionin tulevaisuudesta.

Lahdessa oli lauantaina kovat ravit: timanttina hohti mm: rajun esityksen tehnyt Skyfall Shine.

Linkki MT Ravinetin T75-karonkkaan.

SUNNUNTAI 8.11.

Nuori Janita Antti-Roiko on noussut komeettana kotimaisten ravien menestyjien joukkoon.

MT Ravien sunnuntain jaksossa selvitettiin kuka on nuori menestysvalmentaja ja -ohjastaja (linkki).