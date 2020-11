Uutiset

Päivän ravit: Vaikka kirkkain tähti jäikin joukosta pois, Killerin illassa riittää nelivuotishuippuja Uutiset Antti Pylkkänen Tiistaina ravataan Jyväskylässä Kasvattajakruunun semifinaalit. Toto64-kyytiä nähdään suomalaisen ratamestarin kunnostamalla Gävlen kaviouralla.

Tomi Kaminen

Lennä Pelicans, lennä! Myös Lahden Pelicansilla on mainio raviliigavarsa, Derbyssä neljänneksi sijoittunut Piece Of Glory. Juha Utalan suojatti on yksi 4-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun ennakkosuosikeista.

Vaikka suomalaisen raviurheilun suurlähettiläs Mascate Match Jyväskylän tiistaisista Kasvattajakruunun välieristä joutuikin jäämään pois, illassa riittää latausta. Tammojen välierät vesittyivät vääjäämättä, mutta laatua tarjoavat Derbyn nelonen Piece Of Glory ja ikäluokkansa kärkitammoihin kuuluva First Class Lady sekä nousevat nimet Imakeituptothesky ja Roseland. Oriiden ja ruunien välieriin kiihdyttävät Derbyn karsintavoittaja Main Stage, viimevuotinen Kriterium-ykkönen Raskolnikov Frido, Jokimaa Tekee Tähtiä -finaalin jäätävä sankari Skyfall Shine, tulinen American Hero ja näiden iskukykyiset kilpakumppanit. Killerin Kaksari-pelissä on jaossa yhteensä 4 000 euroa ekstrarahaa. Killerin Toto5-ilta käyntiin kello 18. Tiistain Toto64-kisat käydään Mika Ahtiaisen laittelemalla Gävlen vauhtibaanalla. Rivin suuria suosikkeja ovat uransa loistavasti avannut kolmevuotias Modern Times ja voittoputkeen syöksynyt S.T.C.C.Faksen. Suomalaishevosista Arvo Ylitalon omistamalla Kaptahilla on oiva sauma palata kohteessaan kultakantaan. Gävlen Toto64-kierros alkaa kello 20.30. Asiantuntijalähetys TotoTV:ssä kello 18.30-22.30. Aiheet Päivän ravit