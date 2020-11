Chicharitan sunnuntain SE on Kopolan perheen pitkän työn tulos

Ville Toivonen

Mikael Kopola on myös kilvanajomiehiä, vaikka onkin nykään harvinaisempi näky raveissa.

Timo Nurmoksen valmentama Chicharita (Andover Hall) paineli Jorma Kontion ohjastamana täyden voltin läpi kilometriajassa 13,1, mikä on siis ikäluokan tammojen Suomen ennätys. Menestyksekkäästi kilpaakin ajaneen Mikael Kopolan ja Teemu Parttimaan tamma on hieman varkain niittänyt laakereita Ruotsin puolella. Mikael Kopolan isä ravivalmentaja Veikko Kopola on harrastuksen taustalla. Chicharitalla on nyt Nurmoksen tyyliin 10 starttia ja seitsemän voittoa. Mikä se oikein on tammojaan?

Kannattaa katsoa Chicharitan sunnuntain juoksu tästä linkistä!

Chicharita loistaa myös kovalla suvullaan. Emä Guatemala jätti vain kaksi varsaa, mutta sen emällä Manalapanilla (Muscles Yankee) on 11 varsaa, joukossa huiput Spectacular Bay (Andover Hall), 10,9, joka on mm. siitosori Winter Harborin (Muscle Hill) emä, ja Epangeline (Conway Hall, joka on Andover Hallin täysveli) 11,4 ja 448084 dollaria. Samoin Reima Kuislan periyttäjätamma Lacrosse Lover (Muscle Hill) on Manalapanista. Emänemänemä Balanced Breeze (Balanced Image) vasta periyttäjä oli! Sen jälkeläisiä ovat mm. supertamma Casual Breeze (King Conch) 10,4 ja yli 1,3 miljoonaa taalaa se ruuna Slip Into Glide 09,9 ja melkein puoli miljoonaa.

"Isä-Veikko löysi meille Guatemalan lähinnä kovan suvun perusteella", Mikael Kopola, 32, kertoo.

"Se oli kiltti tamma, mutta varsomisissa oli vaikeuksia, eikä jälkeläisiä ole kuin kaksi, Chicarita ja täyssisko Chicacaliente, joka on nyt kummisedälläni Kari Rokalla. Guatemala piti lopettaa viimeisessä varsomisessa tulleiden vaikeuksien takia ja varsakin kuoli. Jo Guatemala oli minun ja serkkuni Teemu Parttimaan hevonen, mutta isän projektihan se oli hyvin paljon myös. Teemu on myös lapsuudenkaverini ja oli meillä kesiä Perniössä. Hän ei ole itse kilpaillut tai treenannut hevosilla, mutta seuraa aktiivisesti."

"Veikko kuoli reilu kaksi vuotta sitten ja niin piti löytää hevosille uudet treenipaikat. Päätettiin Teemun kanssa satsata ja kokeilla nuoremmalle valmentajaksi Timo Nurmosta. Se näytti erityisen lupaavalta. Timo tuli vielä vastaan meitä, isääkin muistaen, ja lupasi, ettei homma tule meille kovin kalliiksi. Hän aikoi katsoa pari kuukautta, että onko tammasta meille iloa. Kommentit olivat kuitenkin niin positiiviset alusta saakka, ettei tuohon koeaika-asiaan enää palattu. Chicharita taisi olla valmentajan mieleinen alusta asti. Me omistajat olemme antaneet työrauhan, ja tuloksethan alkavat näyttää aika mukavilta."

"Chicacaliente on isompi ja sen on kestänyt paljon kauemmin kasvaa mittaansa. Se on kuumempi luonteeltaan, mutta onneksi kummisedällä riittää kärsivällisyyttä. Emältä tuli perintönä kyllä ihan hyvää luonnetta molemmille."

Pääset tästä Chicharitan kilpailutietoihin ja sukuunkin (emälinjan tuotantoa löytyy tarkemmin mm. osoitteessa sukuposti.net hakemalla hevosen nimellä).

Ajoit nuorempana enemmänkin kilpaa, mikä on harrastuksen tilanne nyt?

"Työelämä on vienyt. Olen töissä GRK Infra -maarakennusfirmalla, ja päivät ovat pitkiä. Ei tässä ehdi nyt paljoa muuta, kuin seurata tammojen edistymistä. Ei hevosasiaa mitenkään hylättykään ole. On tosi jännää seurata, mitä Chicharitasta tulee, ja puhe on ollut Teemun kanssa, että kun sen ura on ohi, tehdään toivottavasti kovia varsoja sillä. Suku on hyvä, tamma on hieno ja kyvykäs, eli mikä sen parempaa? Mutta katsotaan ensin, mitä Nurmos saa Chicharitalla aikaan kilparadalla."