Martin De Bos ilmoitettu Prix d'Ameriquen ensimmäiseen esikisaan

Eva Saha

Martin De Bos tekee huimaa tulosta uudessa kodissaan Normandiassa Philippe Billardin valmennustallissa ja Eva Sahan hoidossa. Nyt ori on mukana listoilla karsimaan mukaan tammikuun Prix d'Ameriqueen!

Martin De Bos (Maharajah) on ilmoitettu mukaan 2700 metrille ensi sunnuntain 42750 euron ykköspalkinnon Grand Prix De Bretagneen, jossa kolmelle kärkihevoselle on tarjolla paikka tammikuun lopun Prix d'Ameriquessa. Bretagne on ensimmäinen ns. B-lähtö, joista pääsee mukaan Ameriqueen. Loput ovat (Grand) Prix de Bourbonnais 13. joulukuuta, Prix de Bourgogne kolmas tammikuuta ja Prix de Belgique 17. tammikuuta. Kaikkien B-lähtöjen kolme parasta saavat paikan Ameriqueen. Yksi paikka on tarjolla myös 27. joulukuuta Criterium Continentalin (nelivuotiaille) ja Prix Tenor De Baunen (5-vuotiaat) ykkösille - loput paikat jakautuvat voittoisumman mukaan.

Mukaan sunnuntaille otetaan 18 hevosta, joten Vihelän hevosen pääsy mukaan sunnuntaille ei ole ollenkaan varmaa. Se on mahdollista, sillä huomenna ja torstaina hevosia pudonnee poisotoissa, ja lista valmistuu siis torstaina. Karsinta tapahtuu tässäkin, kuten yleensä Ranskan raveissa, voittosumman perusteella. Alustavasti Martin De Bos ei siis ole 18 mukaan pääsevän joukossa, mutta kaikki on mahdollista. Aiemmin Tuija Irrin ja Petri Puron valmennuksessa kilpailleen Ruotsissa syntyneen oriin nykyinen valmentaja on Philippe Billard ja sitä hoitaa suomalainen Eva Saha.

Martin on tehnyt vahvaa jälkeä Normandiasta käsin. Se on tienannut Ranskassa neljässä startissa 59350 euroa. Viimeksi se oli Franck Nivardin ohjastamana aivan hurja kierrellessään kolmatta ilman vetoapua ja voittaessaan Vincennesin isolla radalla 2100 metrillä ajalla 10,5 ylivoimaisesti ennen suomalaisille tuttua Sobel Conwayta (Conway Hall). Martin De Bosin omistaa ja on kasvattanut siis Mika Vihelä Kalajoelta.

Pääset tästä Martin De Bosin Ranskan starttien tietoihin (oikealla olevista nuolista pääsee lähtövideoihin).

Tästä pääset pyhän Prix de Bretagnen ilmoittautuneiden listaan.