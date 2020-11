Päivän ravit: Slippery Runway Vermon johtotähti – Vixus kohtaa kylmäveriset Solvallassa

Anu Leppänen

Ethän Vixus laukkaa tänään, sillä nyt ei ole varaa antaa enää enempää kylmäverisille tasoitusta. Vixus starttaa Solvallassa illan Verner-ajoon pahimmalta mahdolliselta paikalta, radalta 12.

Vermon keskiviikossa on sokeri pohjalla, kun illan päätöksessä iskevät yhteen Glenn Kosmos Memorial-kakkonen, Suomessa mahtavasti aloittanut Slippery Runway ja voittoputkea rakenteleva Santo Grial. Pitkältä paussilta palaava ja Leo Mönttisen väreistä avaava SE-ruuna Cash No Limit on mielenkiintoinen seurattava.

Slippery Runwayn ohella Toto65-ringin isot suosikit ovat toisen kohteen Knocking Match ja viidennen osakisan Heat Of Dynamite.

Avauskohteessa nähdään kutkuttava kamppailu Bilettäjän ja Synerin kesken.

Illan kierroksella on täysosumille jaossa 65 000 euroa ekstrarahaa.

Vermon Toto65-ravit käyntiin kello 18.

Toto86-Xpress-keskiviikko ravataan akselilla Bergsåker-Solvalla. Illan ykkösantia on kylmäveristen Verner-ajo, missä suomenhevosten mainetta puolustava, tuore Kavioliiga GP-kakkonen Vixus sai synkän lähtöpaikan 12. Suosikiksi nousee näin vuoden 2019 Elitkampen-sankari Tangen Haap.

Euromiljonääriksi kohonnut Petri Salmelan tallin ykkösnyrkki Makethemark tekee Bergsåkerin avoimessa ryhmässä paluun pikkupaussilta.

Bergsåkerin ja Solvallan Toto86-peli starttaa kello 21.30.

TotoTV:n studiolähetys kello 18.30-23.00. Asiantuntijoina ovat Marko Lähteenmäki, Anssi Nurminen ja Toni Sarkama. Juontajana toimii Jere Törmänen. Haastattelut Sonja Korvenheimo.