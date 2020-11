Sinivalkoinen Ruotsin jackpot: Melkko ja Ingves avainrooleissa

Jägersrossa on tämän lauantain Ruotsin T75, ja suomalaisilla hevososaajilla on avaimet käsissään sen suhteen millaiseksi rivi muodostuu.

Terhi Piispa-Helisten

Katja Melkko ja kuvan Suur-Hollolan sankari Elian Web ovat lauantaina "kaukana kotoa" Jägersrossa, mutta yhtä kaikki viikonlopun pottikierroksen pankkeja.

Katja Melkon talli tekee jatkuvasti huimaa jälkeä naapurin raveissa, ja kaksikko Elian Web ja Exaudio Vici on varma-ainesta jackpotkierroksella. Jorma Kontio ohjastaa - tavalliseen tapaan - Melkon hevosia. Halmstadin suomalaisella ravilähettiläällä Peter Ingveksellä on puolestaan saksalaiset ässät ja yhteensä kuusi hyvää saumaa T75-kohteissa. Kysytään Melkolta ja Ingvekseltä, missä mennään? Hyvät neuvot voivat olla arvokkaita T75:n iso jackpotia tavoitellessa.

"Exaudio Vici (T75-1) oli ykkättävän kova viimeksi pikkutauolta", Katja Melkko aloittaa.

"Se ei ollut parhaimmillaan edellisessä pari kuukautta sitten ja teimme tarkoituksella pikkupaussin ja treenikauden, ja nyt ruuna on paremmalla mallilla. Se ei ole raketti juoksuradalta, mutta paikka on hyvä ja pääsee se jollain lailla liikkeelle. Uskon että se vielä parantaa Rommesta, missä se oli jo oikein hyvä. Keskipitkä matka sopii, ja odotan vahvaa suoritusta taas. Emme muuta sen varusteita."

"Elian Web tuntuu kyllä tosi hyvältä ja topakalta nyt. Viime kerran poisjäänti johtui ihan väliaikaisesta ongelmasta. Se ei ollut mitään vakavaa, mikä veisi virettä yhtään alaspäin, mutta sinä päivänä ei pikkuongelman vuoksi voinut vain startata. Se oli hyvä palatessaan tauolta, ja vire tuntuu kyllä oikein mainiolta, tosiaan. Ruuna avaa luontaisen kovaa, ja jos kaikki menee normaalisti, sen pitäisi kyllä olla taistelemassa voitosta. Tälläkin ajetaan samalla varustuksella, ja kummallakin pitäisi olla hyvä sauma."

Miten Ingves on saanut kaikki kovat saksalaishevoset ajettavakseen?

"En tiedä; niitä on vain aikojen saatossa tullut, on mennyt hyvin ja olen saanut jatkaa", Ingves pohtii.

"Tämän Gestut Lasbekin, mistä Hampurin läheltä nämä hevoset tulevat, takana on miljardööri Günther Herz, joka omisti välillä formulatallinkin. Hänellä tosiaan on varaa harrastaa, ja hevoset ovatkin kautta linjan kovasukuisia ja hyviä. Voittihan hänen Brioninsa Elitloppetinkin. Nykyinen valmentaja Josef Franzl tuntuu olevan taitava. Hevoset ovat aina hyvässä ja hienossa kunnossa."

"Rock My Dreams (T75-1) on hieno tamma, joka avaa juoksuradalta hyvin. Se voitti Breeders Crownin viimeksi Berliinissä, mutta siinä oli vain tammoja vastassa. Tässä se tuntuu mahdolliselta pärjääjältä myös, mutta sellaiselta, että juoksun pitää onnistua aika hyvin. Tour Eiffel (T75-2) Tanskasta on minulle uusi ja outo. Ovation L.A. (T75-3) avaa kai aika hyvin, mutta en ole ihan satavarma siitä, pystytäänkö pitämään keulaa alussa. Siitä se olisi varmaan aika liki kyllä. Viimeksi se tuntui jo häviävän loppukaarteessa, mutta kun vedin laput, se voittikin lopulta oikein varmasti. Sauma on hyvältä paikalta mainio, mutta vielä enemmän odotan Azimutilta (T75-7). Se saanee melko varmasti keulan, ja on hyvä hevonen näihin lähtöihin. Se on juossut tosi kovia lähtöjä kotimaassankin ja tuntuu tosi hyvältä. Luulen että meillä on iso sauma johtaa koko matkan."

"Islay Mist Sisu (T75-4) kaksivuotiskisassa oli myös todella mukava tuttavuus - mainio varsa ja vielä suomalaisomistuksessa! Se avaa lujaa, mutta täytyy vain hakea parasta mahdollista juoksua, mikä se sitten tässä onkaan? Ihan kärkeen on saumaa mutta lähtö tuntuu tosi tasaiselta, ja juoksunkulku ratkaissee tosi paljon taas. Jägersrossa olla lähellä yleensä kärjestä tai sen tuntumasta. Leon Zon (T75-6) tuntuu ehkä vähän arkiselta hevoselta tälle tasolle, ja tuolta ulkoa tarvisi nyt kaikki maailman tuurit. Oma tunne on, että Azimutilla ollaan kaikkein lähimpänä voittoa, ja että kaikilla on jonkinlaiset mahdollisuudet."

Ruotsin T75 ratkeaa Jägersrossa lauantaina kello 15.45 Suomen aikaa alkavissa raveissa. Lauantain TotoTV:n studio jatkaa Jyväskylän T75:n jälkeen Ruotsin parissa, missä pääpelissä on iso jackpotkin, yli 2,6 miljoonaa euroa ekstraa. Studiolähetys alkaa VeikkausTV:llä, Maaseudun Tulevaisuuden kanavalla 26 sekä C Morella kello 14.15 ja päättyy 20.00.