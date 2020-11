Kaviovetoiset veivät rallimiehen mukanaan – ”Lupasin, että voin minä pari lenkkiä ajaa"

Pari lenkkiä on venähtänyt 11 vuodeksi ja menestystäkin on tullut.

Antti Savolainen

Pekka Ruuth ja Effronte Photo pääsevät lenkille heti kotitallin ovelta.

Pekka Ruuth aloitti raviurheilun harrastamisen lähes pystymetsästä reilut kymmenen vuotta sitten. Perheellä oli jo silloin harrastehevosia, mutta ne olivat Sanna-vaimon vastuulla.

”Ajoin aiemmin rallia, mutta hevosiin en puuttunut millään lailla. Tilanne muuttui, kun meille oli tulossa lapsi ja lupasin, että voin minä pari lenkkiä ajaa, kun ei oikein saatu ketään muuta ajamaan”, Ruuth muistelee.

Hevoskärpänen puraisi oikein kunnolla, ja pari lenkkiä on nyt venähtänyt 11 vuodeksi. Ruuth otti harrastuksen kaviovetoisilla heti todesta ja hankki C-ajoluvan. Kilpaa hän on ajanut 260 lähtöä, joista voittoja on kertynyt 10, kakkosia 9 ja kolmossijoja 20.

”Nykyään ajan enää pari ensimmäistä starttia omilla varsoilla, että tiedän, missä niiden kanssa mennään.”

Ruuthin mielestä itse hevonen on parasta raviurheilussa. Suurin osa hänen valmennettavistaan on myös kotikasvatteja.

”Etenkin varsan laitto on tosi mielenkiintoista. Siinä näkee niin hyvin oman työnsä jäljen ja varsan kehittymisen. Ensimmäisiä kertoja kun lähtee lenkille, niin ehtii monesti miettiä, että miten tästä voi vielä juoksija tulla.”

Ruuth kertoo, että kaikkeen hänen harrastamiseensa liittyy tavoitteellisuus. Väkisin ei silti yritetä saada tulosta aikaan.

”Ei ole silleen painetta, kun kaikki hevoset ovat omia. Jos vaikka joku varsa tuntuu siltä, ettei ole valmis kilpailemaan kolmevuotiaana, niin annetaan sille aikaa.”

Ruuth on autokorjaamo- ja kuljetusyrittäjä. Koronan myötä linja-autokuljetukset ovat hiljentyneet lähinnä koululaiskyydeiksi aamuisin ja iltapäivällä, mutta korjaamolla pitää kiirettä senkin edestä. Hän korostaa, että hevoset ovat koko perheen harrastus, sillä oma aika ei mitenkään riittäisi kaikkeen.

Myös olosuhteet on tehty järkeviksi ajankäytön kannalta. Tallissa on kahdeksan karsinaa, joista kaikista hevosilla on vapaa pääsy omaan tarhaansa. Hevosilla on karsinoissaan sään- ja tuulensuoja sekä sääolojen mukaiset loimet. Ilman vaihtuvuus on taattu, sillä tallikäytävä on päädyistä avoin.

”Hevoset ovat tyytyväisiä ja pysyvät terveinä. Vapaa liikkuminen ja raitis ilma ovat mielestäni hyvin tärkeitä hevoselle. Samaa sanoi meillä käyvä eläinlääkäri ja rakensi itselleen samanlaisen.”

Oma ajolenkki lähtee heti tallin nurkalta. Se on 1,5 kilometriä pitkä, josta valaistua osaa on 800 metriä.

”Matkalle mahtuu pientä ylä- ja alamäkeä. Siellä on myös pehmyt osuus. Oma ajopaikka on ihan ehdoton, ei tästä tulisi mitään, jos aina pitäisi lähteä muualle ajamaan.”

Toinen hyvä ajopaikka löytyy kolmen kilometrin päästä Nipulin raviradalta.

”Sen verran on maantiellä liikennettä, että aina pitää lastata hevonen koppiin ja mennä sillä radalle. Mutta samalla se on varsoille hyvää harjoitusta kuljettamiseen.”

Valmentamisen hän kertoo opetelleensa itse kantapään kautta.

”Aluksi laskin vain radalla hiittiä, mutta ymmärsin aika pian, että pelkästään tällä ei kovin pitkälle pötkitä. Neuvoja olen toki kysynyt monilta ja suodattanut niistä parhaat omaan käyttöön.”

Talvella hevosille ajetaan voimaa metsäteillä. Kilpailukaudella hevosia liikutetaan kolmisen kertaa viikossa.

”Vauhdit voivat silloin olla hyvinkin hiljaisia. Enemmän se on sellaista liikuttelua lihashuollon takia. Kahta samanlaista treeniä en aja milloinkaan peräkkäin.”

Ruuthin perheen hevoset ovat pääasiassa kotikasvatteja. Emätamma EL Bowl on jättänyt heille muun muassa ikäluokkansa terävimmän kärjen tuntumassa koko ikänsä kisanneen viisivuotiaan Effronte Photon.

Effronte Photo on tienannut kilparadoilta tähän mennessä 65 000 euroa ja napannut myös 75-voittoja.

”Graceful Swampia ja kumppaneita vastaan ei ollut helppoa pärjätä ikäluokkakisoissa, varsinkin kun meidän ’Rontille’ sattui usein huonoja lähtöpaikkoja. Mutta menneitä ei haikailla, vaan katsotaan eteenpäin”, Pekka Ruuth linjaa.

Ja eteenpäin kelpaa katsoa, sillä kykyjensä puolesta ruuna kuuluu avoimiin lähtöihin. Ruuth arvelee, että S.J.’s Photon pojalla on vielä varaa kehittyä.

”Se on kuitenkin mennyt jo tänä vuonna täyttä matkaa 12-vauhtia. Talven kun sitä saa rauhassa treenata, niin ensi kesältä odotan aika paljon.

Effronte Photo on valmentajalleen läpikotaisin tuttu. Hän on ajanut sillä itse kaikki valmennuslenkit.

”Ruunaamisensa se tilasi varsana ihan itse. Orina se meinasi olla jo vähän ihmisellekin vaarallinen

Antti Savolainen

Effronte Photon kolmevuotias pikkusisko Flower Bowl voi tallin muiden hevosten tapaan kulkea vapaasti karsinastaan tarhaan.