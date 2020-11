Mikä meininki, tauolta Korhosen tallin kovien pariin palannut Jukka Hakkarainen?

Anu Leppänen

"Venice-äijät", Heikki Korhonen ja Jukka Hakkarainen, kukitettuina vuoden 2018 alussa.

Jukka Hakkarainen, 51, oli pitkään Heikki Korhosen tallilla yksityisvalmentajana, mutta on viettänyt viime vuodet muissa töissä. Hakkarainen "katsoi loppuun" tallin tähden, Venicen uran, mutta vaihtoi sitten työtä 2017 lopussa. Miehen paluu tapahtui juuri nyt, kun Venicen varsat alkavat tulla valmennukseen, joten voidaan hyvällä syyllä sanoa, että supertamma on myös Hakkaraisen elämän hevonen.

Korhosen tallin hevoset kilpailevat perinteisesti isännän nimissä, mutta tallin päivittäisestä pyörittämisestä on vastannut henkilökunta - Jukka Hakkaraisen jälkeen Niko Riekkinen. Riekkinen siirtyi syksyllä Hämeeseen, ja "uusi" valmentaja löytyi siis läheltä, eikä näytöissäkään ole vikaa. Hakkarainen, joka on myös Korhosen vävypoika, teki paluun tallille. Edellinen jakso Korhosen tallissa oli menestyksentäyteinen muutenkin kuin Venicen toimesta. Otsikoissa pysyttelivät myös mm. Victory Bonsai, Callela Ladyboss, Cameron Evo ja EL Catwalk.

"Kuraa ja mutaa riittää juuri nyt, mutta muuten on hyvä meininki", Jukka Hakkarainen kertoo.

"Nyt on vain neljä ajohevosta, ja sitten meillä on vaimon Riina Korhosen kanssa vielä neljä omaa yhteisenä projektina. Siksikään tämä ei ollut nyt niin iso hyppäys, koska koko sen ajan, jonka olin poissa, meillä on ollut omia hevosia. Olin väliajan töissä elementtiasentajana, ja oikein kivalta tuntuu nyt taas palata hevoshommiin."

"Kohta tulee kolme tai neljä varsaa talliin, joten sen jälkeen on täysi hönkä päällä ja tarvitaan jo taas vähän apukäsiäkin. Ne ovat Oiva Käsnäsellä Ypäjällä opetettavana nyt. Siinä on helmenä Massimo Hoist, Venicen esikoinen, ori Muscle Hillistä. Meillä Riinan kanssa on taas Ypäjän huutokaupasta ostettu toinen samanikäinen Venicen sukulainen. Emä on Venicen sisko Vienna ja isä Quite Easy, joka on Venicenkin isä. Molemmat varsat näyttävät hyvältä ja paperikin näyttää, mutta muuta on vaikea vielä sanoa."

"Nyt treenissä olevista kaikki ovat kiinnostavia. Jos pitää yksi nimetä, se on kaksivuotias MAS Felipe (Credit Winner), joka aloitti voitolla. Se on tosi juoksija ja muutenkin mukava ori. Omista neljästä juuri nyt nousee esiin kolmevuotias tamma Starligtht S.W. Ostimme sen Ruotsista ja varsinkin viime esitys, kakkonen Ponsse Cupin karsinnassa, oli lupaava, vaikka kakkoseksi Heat Of Dynamitelle jäätiinkin."