Uusi gallup: Kuka on vuoden valmentaja?

Ravikausi 2020 alkaa lähestyä loppusuoraansa. On aika käynnistellä spekulaatioita: Kuka on mielestäsi vuoden valmentaja?

Anu Leppänen

Vuoden 2019 valmentajaksi valittiin Markku Nieminen. Toissa vuonna tittelin vei Antti Ojanperä. Kuka on mielestäsi ansainnut tämän himoitun ja kiihkeää keskustelua aiheuttavan arvonimen tällä kertaa?

Vuoden valmentaja valitaan Ravigaalan yhteydessä 16. tammikuuta 2021.

Valmentajaliigassa on äärimmäisen tasaista. Nyt kun kauden suurimmat kisat ovat takana, rahatilastoa johtaa syksyllä huiman suurkisavoittoputken nikkaroinut Markku Nieminen.

Voittotilastossa on puolestaan omilla luvuillaan Harri Koivunen. Ravikuninkuus ja moni muu iso lähtö on mennyt Antti Ojanperän talliin. Hänen voittoprosenttinsa ja rahat-per-startti -tilastonsa ovat kärkinimistä parhaat. Pekka Korpi on menestynyt paitsi lämminveristen ikäluokkalähdöissä myös avoimen tason kisoissa.

Vai onko joku muu maan taitavista treenareista kandidaattisi vuoden valmentajaksi?

Anna vastauksesi uudessa gallupissa, joka löytyy etusivultamme tietokoneilla oikeasta laidasta ja mobiililaitteilla sivustoa alaspäin vierittämällä.