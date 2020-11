Viikonlopun ravit: An-Dorra dominoi, Consalvo kontrolloi – kutkuttava Kavioliiga helmenä

Elina Paavola

Reino Palomäen valmentamalla, Anna Hiltusen hoitamalla ja Jukka Torvisen ohjastamalla An-Dorralla on lauantaina loistosauma vahvistaa asemiaan ikäluokkansa kuningattarena. Kasvattajakruunun finaalissa vastaan asettuu tuttu kilpasisko, Magical Princess.

Perjantai 27. marraskuuta

Jokimaan perjantai-illan kohokohta on tasokas I divisioona -karsinta. Etapille ampaisevat Festivaali-ajossa juhlinut Com Milton, voittovireinen Jack Vader, tulosriviään roimasti vaarallisempi Ricocone ja kovaan kuntoon äitynyt Leader Brodde.

Sarjaa alempana hehkuu Teivossa haamukirin kehittänyt Mark More.

Suomenhevosten kovimmassa koitoksessa hakee jo kauden yhdettätoista ykkössijaansa vuoden voitokkaimman kotimaisen ravurin tittelistä taisteleva Sorretun Voima.

Jokimaan seitsemännen lähdön Troikassa on 5 000 euron bonus.

Ylivieskassa on saatu rata kuntoon viime viikonlopun tihutöiden jäljiltä. Keskisen kauden päätöskilpailut käynnistyvät Nuorten Sarjalla, missä Tuomas Pakkasen talliin muuttanut Cabin Crew pyrkii jatkamaan kultakannassa.

Rotujen ykkössarjat ovat keränneet mukaan vahvaa virettä esittäneitä ravureita. Suomenhevosten puolella kohtaavat Toto75-tasolla kannuksiaan valaneet Koveri ja Fiiling. Lämminveristen lähdössä iskevät yhteen Tiistenojan taistelija Troopers, uusista väreistä vahvasti avanneet Noble Boy S ja Gute Band sekä Kaustisella väkevästi vääntänyt Wide Game.

Lahden Toto5-kisat käyntiin kello 18. Ylivieskassa Toto4-ravit kello 18.15 alkaen.

Solvalla on tällä viikolla tapahtumien polttopisteessä. Radalla ravataan kolmena eri päivänä, ja perjantain helmihetkenä on Solvalla Grand Prix. Lähtölista on huima, kun nelivuotistitaaneista ovat viivalla Ecurie D., Power, Aetos Kronos ja Timo Nurmoksen treenaama Brother Bill.

Solvallan Toto64-kierros käyntiin kello 20.30.

TotoTalk-lähetys kello 18.30-23.00.

Lauantai 28. marraskuuta

Lauantaina ravataan seiskavitoset Seinäjoella. Päivän päälähtöjä ovat kolmevuotiaiden hienot Kasvattajakruunut.

Tammojen puolella kohtaa toisilleen tuttu taistelupari An-Dorra – Magical Princess. Oriiden ja ruunien finaalissa saavat välierävoittajat Star Town Kemp ja Quite a Lover tiukan haasteen Kymenlaakso-ajon kilpailuennätyksellään nimiinsä vieneeltä Consalvolta.

Kavioliigassa alkaa uusi kilpailujakso. Lämminveristen osakisa on kivikova, kun viivalla ovat tällä kaudella jo 11 kertaa ykköseksi osunut Finlandia-edustaja Thai Profit, St. Leger-sankari MAS Champ, Kavioliiga GP-kolmonen Justice Ås, Tammavaltikan nimiinsä vienyt Willow Pride, Suur-Hollola-kakkonen Hotshot Luca, uraansa jatkavista lämminverisistä se voitokkain T.Rex, suurien kisojen kestomenestyjä Lexus Dream sekä kirivoimaiset Big Headache ja Grainfield Aiden.

Kylmäveristen Kavioliigassa hakee Välähdys vimmatusti paluuta voittopolulle. Pohjoismaiden mestari Joriini, Kavioliiga GP-ykkönen Pyörylän Paroni ja kumppanit laittavat hanttiin.

Myös pelin puolella ovat pidot kohdallaan, sillä Toto75:en pannaan 75 000 euroa ylimääräistä jakoon.

Seinäjoen Toto75-ravit kello 13.30 alkaen.

Solvallan seiskaviislauantai on raviurheilun suurta juhlaa, kun edessä on isojen palkintojen ja tasokkaiden taistojen finaalikierros.

Timo Nurmos marssittaa tällä viikolla starttiin Solvallan ovaalille käsittämättömät 30 valmenttavaansa – yhdeksän keskiviikolle, kuusi perjantaille ja hengästyttävät 15 lauantaille.

Lauantaina Nurmoksen rykmentin ankkurit ovat Kultadivisioonassa taistelevat kanuunakuntoiset Hachiko de Veluwe ja Antonio Trot, hopean Seismic Wave, Diamantstoet-finaalin tuore SE-tamma Chicharita ja tammaeliitin Hevin Boko.

Solvallan Toto75-pelin jättöaika umpeutuu kello 17.20.

TotoTV-studiolähetys 14.15– 20.00. Asiantuntijoina ovat Martti Ala-Seppälä ja Jari Haanniemi. Juontajana toimii Marinka Salminen.

Seinäjoen ja Solvallan Toto75-ravien kisastudio näkyy suorana lähetyksenä MT 26-kanavalla.

Sunnuntai 29. marraskuuta

Ravisunnuntai starttaa Mikkelistä. Lämminveristen yläsarjassa nähdään kissa ja hiiri -hippa, kun paalulta koettavat karkuun jo vuoden kuudetta voittoaan jahtaava Stonecapes Respect ja Suomessa asiallisesti avannut Nuclear Tile. Pakilta ampaisee takaa-ajoon One Break Broline.

Omassa lähdössään yrittää jatkaa kultakannassa Raviliiga Saipan silmäterä Royal Date.

Päivä jatkuu Oulussa. Alkuraveista ajettavan Tammasarjan suosikki on heti täysosuman debyyttikisassaan ottanut, kiinnostavalla taustatarinalla varustettu MAS Ella. Rahakkaimpien lämminveristen ryhmässä on vahvoilla kotiradan Lastsundayinmay.

Suomenhevosten ykkösmatsi käydään valmentajana Ville Pohjolaa framille nostavan Tvitterin, Pesiskimpan kuntoutuvan Kevinin Tähden sekä voitokkaiden Valtorin ja Poforin välillä.

Mikkelin Toto4-kisat käynnistyvät kello 13, Oulun Toto5:t kello 16.

Sunnuntain seiskavitonen ratkeaa Eskilstunassa. Päätöskohteessa koettaa selvittää kasiradan kiron aikansa Kriterium-kakkonen Coin Perdu. Näyttävän Svante Båthin suojatin haastajaryhmään lukeutuu Pasi Aikion viimevuotinen derbykolmonen Alone.

Eskilstunan Grand Slam Toto75-kierros starttaa kello 16.