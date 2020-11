Maaseutu ja suomenhevonen kuuluvat yhteen

Merran Roihu on matkalla avoimiin sarjoihin.

Antti Savolainen

Virpi Färlin ja Matti Patronen kehuvat Merran Roihun toimivuutta kotioloissa.

Näkymä maatilan pihapiirissä on kuin Suomi-filmistä, kun liinaharjainen suomenhevosori Merran Roihu tähystää ympäristöään. Myrskyinen sadekin taukoaa ja aurinko suo säteitään.

Ori poseeraa kuuliaisesti Matti Patrosen ja Virpi Färlinin seurassa kuvaa varten, mutta vahtii samalla tarkasti tallin suuntaan, ettei ruuna Ossian Totki vain vokottele tammoja.

Merran Roihu säväytti ravikansaa syyskuussa Mikkelissä voittamalla mailin ryhmäajon kovalla kilometriajalla 1.20,9 täydellisen soolojuoksun päätteeksi. Se on tämän vuoden 13. nopein suomenhevonen, vaikka 45 000 euron voittosumma on vielä kaukana avoimista sarjoista. 8-vuotiaan orin kyvyt riittävät niihinkin.

”Niin minä uskon, jos vaan kaikki menee hyvin. Tärkeintä on pitää ori terveenä ja tyytyväisenä”, Patronen sanoo.

Hän osti Merran Roihun kaksi ja puoli vuotta sitten.

”Hannu Kamppuri on pitkäaikainen yhteistyökumppani hevosasioissa. Hän hoitaa ratakoulutusjakson meidän varsoillle, kengittää ja ajaa kilpaa. Olin ihaillut oria useaan otteeseen hänen tallillaan Teivossa käydessäni ja yritin ostaa sitä jo aiemmin edelliseltä omistajalta.”

Merran Roihu voitti nelivuotiskaudellaan viisi kertaa kahdeksasta startista. Sen jälkeen kehitys ei kuitenkaan jatkunut aivan odotetusti, vaikka välillä tulikin arvokkaita onnistumisia.

Yhteinen alkutaival ei ollut pelkkää ruusuilla tanssimista Orivedelläkään. Merran Roihua tutkittiin ja hoidettiin paljon. Myös valmennuksessa kokeiltiin monenlaista. Mutta onnistuminen antoi odottaa.

”Kesä 2019 meni aivan pipariksi. Kotona hevonen tuntui koko ajan hyvältä, mutta kilpailuissa ei onnistunut mikään. Syksyllä tuntui, että se menee huonommaksi, vaikka mitä olisi tehnyt.”

Kevättalvella 2020 Patronen turvautui perinteiseen keinoon.

”Otin Roihulta kengät pois ja hevonen sai olla seitsemän viikkoa tarhassa. Lopetin ajamisen kokonaan, mutta tarhassa se liikkui kyllä itse koko ajan.”

Muutos hevosessa oli iso, kun valmennus aloitettiin uudelleen. Lähes vuoden kilpailutauon jälkeen ori on pudottanut ennätystään 1,3 sekuntia ja esiintynyt muutenkin edukseen.

”Nyt sitä liikutellaan kevyesti ja ajetaan kahden viikon välein kilpaa. Startin jälkeen se saa olla pari päivää tarhassa. Joka toinen päivä ajan sillä kävelyä ja parin sadan metrin hiljaisia vetoja. Neljä–viisi päivää ennen starttia käyn Teivossa ajamassa viisi–kuusi kierrosta huolellisen lämmityksen jälkeen.”

Isona apuna on ollut myös hevoshieroja Sonja Keso.

”Reilu vuosi sitten saimme tietoon, että Roihulle on käynyt aikanaan tapaturma orilaitumella. Sen jälkeen on osattu etsiä paremmin ongelmakohtia ja huomioida ne hevosen huollossa ja valmennuksessa. Roihun ravityylistähän on puhuttu television ravilähetyksissäkin, mutta uskon sen muuttuvan entistä sulavammaksi, kun ongelmakohtia saadaan edelleen vahvistettua”, Patronen kertoo.

Merran Roihu on myös siitosori. Virpi Färlinin laatupalkittu Hultgårds Erika varsoi siitä kesällä orivarsan. Tänä vuonna on siemennetty kaksi tammaa.

”Roihu toimii täällä kotona kaikessa. Ensimmäinen astutus sujui hyvin ja samaten nyt ensimmäinen pukille hyppääminen Sillanpään oriasemalla. Jos pitää kylillä ajeluttaa väkeä kirkkoreellä, niin ei näillä muilla uskalla, mutta Roihulla uskaltaa.”

Matti Patronen ja Virpi Färlin ovat pitkän linjan hevosihmisiä. Heidän mielestään maaseutu ja suomenhevonen kuuluvat yhteen. Tallissa on kuusi omaa suomenhevosta ja pari raviuralta eläköitynyttä on sijoitettuna lähiseudulle seurahevosen tehtäviin.

”Hevonen on jalo eläin. Jotenkin tuntuu, että suomenhevosen kanssa on vielä helpompi ymmärtää toisiaan kuin lämminverisen”, Patronen kuvailee.

”Eläimen ja ihmisen yhteistyö on palkitsevaa”, Färlin sanoo.

Pariskunta korostaa, että isosta työmäärästä huolimatta hevoset antavat paljon ihmiselle.

”Pakkaspäivänä kun laskettelee tuolla metsäteillä hevosella, niin sellaista hyvän olon tunnetta ei saa mistään muualta. Se on henkistä terapiaa”, Patronen linjaa.

Pieni ei ole hevosten merkitys myöskään ihmissuhteissa. Pariskunta löysi nimittäin toisensa hevosväen pikkujouluissa pari vuotta sitten.

”Asuimme vuosikaudet reilun 15 kilometrin päässä toisistamme, mutta ensimmäisen kerran tapasimme vasta eropäätösten synnyttyä edellisistä liitoista. Niin läheltä tämä onni lopulta löytyi”, Patronen myhäilee.

Terhi Piispa-Helisten

Jukka Torvinen ohjasti Merran Roihua ennätysjuoksussa Mikkelissä.