Päivän ravit: ”Keilailta” jälleen Vermossa – tarmonpesien välinen taisto avaa ravirivin

Keskiviikkoillan kirkkain tähti on Vermo-hattutemppua hakeva Stonecapes Queila. Voima on valttia Toto65-pelin avauslenkissä.

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Tiia Paavolan tinkimätön työmyyrä Tuviker on noussut loppukauden aikana suomenhevosten huipulle. Ori on voittanut tänä syksynä Pilvenmäki Maratonin ja Lasse Heikarin Muistoajon. Keskiviikkona Tuviker kohtaa hengenheimolaisensa, niin ikään voimiensa varassa elävän Morisonin.

Vermon keskiviikkoillan Toto65-peli käynnistyy mielenkiintoisella muskeliruunien matsilla, kun voitosta vääntävät väsymättömät Tuviker ja Morison. Nousuvireinen Veeran Poika ryydittää kohtaamista.

Monté-mittelössä kantavat suosikin paineet lajin kaksinkertainen Pohjoismaiden mestari Nitro Diablo ja loistokautta sekä ohjastava että valmentava Janita Antti-Roiko. Hän on koko maan ohjastajaliigassa jaetulla sijalla 23. Ykkössijoja on tullut kuskina tänä vuonna jo 32, ja voittoprosentti on komea 25.

Vermon illassa esittää pääroolia I-divisioonakarsintaan tykittävä supertamma Stonecapes Queila, jolla on alla kaksi sykähdyttävää Vermon valloitusta. Vastus on iskukukyinen, kun ”Keilan” koettavat kaataa Jugador, Jack Vader, Knows Best, Ricocone ynnä muut vakaata virettä esittäneet.

Vermon Toto65-ravit käyntiin kello 18.

Solvallan ja Bergsåkerin Toto86-keskiviikon suomalaistoivo on kolmevuotislähtöön osallistuva Laakkosten veljesten lahjakkuus Alien Hill.

Illan isoimmat palkinnot jaetaan Bergsåkerin Stofinalissa ja Hopeadivisioonassa. Jälkimmäisessä kisaavat Heading Reference, Doctor Doxey Zenz ja kumppanit.

Bergsåkerin ja Solvallan Toto86-peli starttaa kello 21.30.

TotoTV:n studiolähetys kello 18.30-23.00. Asiantuntijoina ovat Hannu-Pekka Korpi, Lauri Hyvönen ja Toni Sarkama. Juontajana toimii Antti Pylkkänen. Haastattelut Sonja Korvenheimo.