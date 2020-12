Uusi gallup: Mikä superravureista on mielestäsi Vuoden hevonen?

Ravikausi 2020 on maalisuoralla, ja spekulaatiot vuoden parhaista jatkuvat. Nyt kysytään sitä, mikä on mielestäsi kauden kotimainen ykkösravuri? Mukana gallupissa ovat Suomeen rekisteröidyt ravurit.

Arkistokuva:Terhi Piispa-Helisten

Mascate Match avasi vuotensa kakkossijalla, mutta tähtitamma tykitti sen jälkeen 13 voittoa putkeen. Mascate Match on kotimaisen kauden tienestitilaston kärkinimi 326 003 euron ansioillaan.

Vuoden hevonen -tittelin voittaja paljastetaan Ravigaalassa 16. tammikuuta 2021.

Kotimainen ravikausi on ollut upea. Rahatilaston kärki Mascate Match on hurmannut meillä ja muualla. Evartti voitti ikimuistoisella tavalla ravikuninkuuden ja monia muita suuria klassikoita. Elian Web vei kotimaassa nimiinsä Suur-Hollola-ajon ja Ruotsissa isoja kisoja.

Parvelan Retu voitti kaikki kauden yhdeksän kisaansa – ykkösiä on nyt putkessa uskomattomasti 25. Next Direction tykitti St Michelin voittaessaan absoluuttisen SE:n 08,9. An-Dorra on kolmevuotiaiden tienestitilaston ykkönen, ja tamman otteet ovat häikäisseet. Kriteriumeissa hurmasivat Sahara Jaeburn ja Ville Kalle.

Vai onko joku muu tehnyt Sinuun suurimman säväyksen? Vastaa ja vaikuta!

