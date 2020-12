Lentävä urheilumies Niko Solkio tekee paluulaskun Lahteen

Ville Toivonen

Hevosenomistajakokemusta Niko Solkiolla on yhden kimppahevosen verran. Tällä hetkellä hän on kuitenkin hevoseton mies. ”Tuskin kauan kuitenkaan.” Solkion kanssa Vermon radalla poseerasi Ilkka Korven kasvatti Maybach.

Kun Niko Solkion, 32, nimitys Lahden raviradan toiminnanjohtajaksi julkistettiin viime viikolla, hänen nimensä ei soittanut kelloja monellakaan ravi-ihmisellä.

Solkio on tehnyt tähänastisen työuransa muissa ympyröissä, mutta ravit ovat hänelle lapsuudesta asti tuttu ja rakas harrastus.

”Ravit on ilmailun ohella toinen intohimoni, ja on tosi hienoa, että tästä saa itselleen työn.”

Solkio on koulutukseltaan lentäjä ja lennonopettaja, mutta nyt hän työskentelee yläasteella erityisopettajana.

”Olin melkein neljä vuotta irlantilaisessa lentoyhtiössä perämiehenä, mutta yhtiö meni keväällä koronan myötä konkurssiin. Olen ennenkin tehnyt opettajan töitä kouluissa, ja nyt olen jouluun asti niissä hommissa”, Solkio luettelee.

”Lentoyhtiön kotikenttä oli Tukholma ja SAS:n lentoja lennettiin ympäri Eurooppaa, mutta asuin koko ajan Espoossa.”

Työkokemusta Solkiolla on myös raviradan toiminnanjohtajalle tärkeistä myynnistä ja markkinoinnista.

”Olen ollut niissä hommissa ajoratamaalausfirmassa. Lisäksi olen myynyt ja pitänyt paljon koulutuksia, esimerkiksi työturvallisuuteen liittyen.”

Solkio asuu toistaiseksi Espoossa mutta on kotoisin Lahden kupeesta Hollolasta. Jokimaalla hän on pyörinyt katsojana pikkupojasta alkaen.

”Olen aina käynyt Jokimaalla raveissa, ja nykyään seuraan raveja TotoTV:stä päivittäin. Vaikka en henkilökohtaisesti tunne kaikkia ravivalmentajia ja muita, tiedän heidät kyllä vähintään kasvoilta. Uskon soluttautuvani porukkaan aika hyvin”, Solkio kertoo.

”Tausta on tietysti vähän erilainen kuin monella muulla näissä hommissa, mutta rekryssä kävi hyvin selkeästi ilmi, että etsittiin ihmistä, sopivaa persoonaa.”

Vahvuudekseen mies katsoo Lahden seudun paikallistuntemuksen.

”Olen käynyt läpi urheilupolut jääkiekossa, jalkapallossa ja salibandyssa. Tunnen aika hyvin alueen sekä Lahden urheilumaailman.

Pyrin tekemään aktiivista yhteistyötä yritysten ja urheiluseurojen kanssa”, hän kaavailee.

Pisimmälle Solkion urheilupolku johti salibandyssä, jota hän on pelannut liigatasolla Suomessa ja Sveitsissä. Monipuolisen taustan hän uskoo olevan hyödyksi uusissa haasteissa.

”Kontaktiverkosto ulottuu ympäri maailman. Yritetään hyödyntää kaikki se, mitä varastossa on. Paljonhan työ on myyntiä ja markkinointia, näkyvyyden ylläpitämistä. Sellainen tavoite on, että saataisiin vähän uuttakin väkeä hankittua raveihin, mutta samalla pidetään hyvää huolta vanhoista asiakkaista. Jokainen kävijä on yhtä tärkeä.”

Aikalisä auttoi strategian kirkastamiseen

Jokimaan raviradan toimintaa pyörittää Lahden Hevosystäväinseura ry. Yhdistykselle haettiin toiminnanjohtajaa ensimmäisen kerran jo alkuvuodesta, kun Tomi Himanka siirtyi Suomen Hippoksen markkinointi- ja kehityspäälliköksi.

Hakuprosessi kuitenkin katkaistiin koronakriisin puhjettua. Väliaikaisena toiminnanjohtajana toimi aiemmin Seinäjoen ravirataa vetänyt Pertti Immonen.

Lahden Hevosystäväinseuran puheenjohtaja Pekka Kairtamo kuvailee ratkaisua onnistuneeksi. Syksyn hakukierroksella toiminnanjohtajaksi oli yli 40 hakijaa.

”Otettiin keväällä kunnon aikalisä, ja sen aikana käytiin johtokunnassa läpi Jokimaan strategia. Kun suunta oli määritelty, oli helpompi jatkaa toiminnanjohtajan hakua. Strategia kirkasti sitä, mitä painotetaan ja millaista tyyppiä haetaan”, Kairtamo kuvailee.

Pekka Kairtamo on ollut Jokimaan puheenjohtaja jo vuosia. Hän on myös nähnyt raviradan vetäjän työkentän muutoksen vuosien saatossa.

”Vuorovaikutustaitojen ja verkostoitumisen arvo on koninkertaistunut 15:n viime vuoden aikana”, hän näkee.

”Ratojen muun liiketoiminnan kehittämisen tärkeys on korostunut, vaikka perustehtävä on tietysti laadukkaiden ravien järjestäminen.”