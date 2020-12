Päivän ravit: Nuori Joseph Vermon kunniakehän kautta joulua kohti

Terhi Piispa-Helisten

Markku Niemisen menestystallin lahjakas nelivuotias Joseph Boko murskasi viimeksi muut. Magic Monday -illan päätösmatsissa ruunan rasitteena on takarivin lähtöpaikka.

Vermon ilta päättyy tasokkaaseen taistoon, missä viimeksi häikäissyt ja kymmenien metrien päähän vastustajansa karistanut Joseph Boko iskee takarivistäkin suosikkina matkaan. Vastus on tiukkaa kaliiberia Truedream A.F.:n, Promptuksen, He Is Inin ja Suomessa avaavan Sagari AB:n omistaman Zarita G.S.O.:n johdolla.

Suomenhevospuolen päätähti Vermossa on mahtikuntoon äitynyt ja jo varsomaankin ehtinyt Vietävän Patukka. Mielenkiintoinen seurattava on Teemu Okkolinille muuttanut tammalahjakkuus Maatian Tähti.

Killerin kohdelähtöjen kingiksi pyrkii 79-vuotiaan Heimo Hämäläisen loistokuntoon loihtima Erik Flash.

Illan Toto65-pelissä on täysosumille bonusta 50 000 euroa.

TotoTV-studiolähetys kello 18.00-20.45. Juontajana toimii Jere Törmänen ja asiantuntijana Iivari Ingves.

Ruotsin illan Toto64 isketään Halmstadiin. Rivin pankkina operoi avauskohteen nelivuotiskyky Exclusive Matter, jota treenaa Johan Untersteiner ja ohjastaa hänen isänsä Peter Untersteiner.

Halmstadin Toto64-kierros käynnistyy 20.30.