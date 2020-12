Jonna Irrillä täysi tohina ja lauantaina kaksi 75:ssä naapurimaassa

Antti Savolainen

Julmyran uusi suomalainen tehokaksikko: Jonna Irri ja kumppaninsa Taneli Säde.

Mukana Jonna Irrillä on nyt puoliso Taneli Säde ja muutto tapahtui viime viikonloppuna. Mukana on 13 hevosta ja lisääkin on tulossa. Toiminta on alkanut täysillä, ja viikonlopun T75-lähdöissä Bergsåkerissakin on mukana kaksi valmennettavaa. Tai nimellisesti yksi, sillä Tapparan raviliigavarsa Marschall Match juoksee äitinsä Tuija Irin "lisenssillä", vaikka Jonnan tallissa asustaakin.

"Vuotta ei ole enää montaa starttia jäljellä", huomauttaa Irri Marschallista.

"Raviliigahevoset huutokaupataan vuodenvaihteessa, ja jääkö ruuna talliin on kysymysmerkki. Kyllä meillä on suunnitelmia ja kimppaa rakenteilla, mutta kuinka käy, sitä ei tiedä. Paluu kotimaahan on ajateltu kevääksi, mutta valmennuskeskuksen johtaja kävi moikkaamassa ja totesi, että noin Katja Melkkokin suurin piirtein sanoi, mutta toisin kävi. Eli eihän sitä tiedä, mikä keväällä on tilanne, mutta tämä on suunnitelma."

Tuleeko talliin vielä uusia nimiä ja miten ehditte kahdestaan, jos tulee?

"Tulossa on kolme. Kaksi puolitoistavuotiasta ja yksi kolmevuotias, joka ei ole starttikunnossa. Ehkä vielä joitakin lisää, mutta silloin tarvitaan lisähenkilökuntaa, jota onkin luvassa, jos tarve syntyy. Nyt on vielä sellaisessa tilanteessa, ettei mikään sido paikoilleen, joten on kokeiltava uusia asioita. Aina tällaisista tarttuu uusia asioita ja oppia vaatteisiin. Sellainen tunne tuli viime talvena Ranskassakin, että tosi opettavaista oli."

Tuleeko menestystä lauantailta?

"Tamma Arctic Dessert (T75-3) sai huonon paikan. Se ei avaa kovaa, ja mihin tuosta (voltin nelosrata) joutuu? Oma kuvitelma on, että se voisi hevosena riittää tällaisessakin, mutta tuleeko onnistumista, se on eri asia. Marschall (T75-7) on hyvällä paikalla ja avaakin jonkin verran. Toisaalta täysi matka olisi ehkä vielä sopivampi, mutta ei kai ruunan ihan ulkona pitäisi olla? Kelikin vaikuttaa. Maschallia suosisi hokkikeli, mutta sellaista ei kai ole luvassa. Tammalle taas sopisi kesärata, tai ainakaan muusta ei ole kokemusta. Vähän vaikea veikata nyt, mutta ihan tosissaan sinne lähdetään."