Chief Orlando Milanon Nazionin kakkonen ja voi vielä parantaa hoitajan mukaan

Italialaistunut Chief Orlando jatkoi loppuvuoden mainiota menoaan UET:n Group I:n kisan Gran Premio delle Nazionin kakkossijalla vahvalla kirillä maanantaina.

Elina Paavola

Chief Orlando, tässä kuvassa Ylivieskan Malja-ajossa 2019, oli tänään Euroopan huipputason kisassa Nazionissa kakkonen Milanossa.

Suomessa Tapio Mäki-Tulokkaan ja Pia Huusarin valmennuksessa kilpaillut Chief Orlando siirtyi kesällä italialaisomistukseen. Renato Santesen omistuksessa ja Anu Intosen hoidossa alku oli tasapaksua, mutta loppuvuosi on tuonut menestystä. Se jatkui maanantai-illan alkajaisiksi Milanossa, jossa ori oli perinteisen Group I-kisan GP delle Nazionin kakkonen. Chiefin valmentaja on Holger Ehlert.

Kisa sisälsi Euroopan kärkihevosia tuoreesta Lotteria-voittajasta Zacon Giosta alkaen. Chief Orlandon suorituksen arvoa nostaa lähtönumero 13 toisesta rivistä auton takaa. Ori kiri loppumetrit vinhasti hankalista asemista nuoren kuskilupauksen Vincenzo Gallon kannustamana ja ehti kuin ehtikin kakkoseksi. Voiton vei Sebastien Guaraton valmennettava Billie de Montfort ohjissaan Gabriele Gelormini. Lähdön suosikki Zacon Gio niin ikään Holger Ehlertin tallista ei ollut oma itsensä vaan taipui keulasta.

Jean-Michele Bazíren talli oli kahden hevosen voimin edustettuna, ja Valokaja Hindö otti kolmosen Christophe Martensin ohjastamana. Örjan Kihlströmin kannustama Alessandro Gocciadoron tallin Alrajah One laukkasi loppukaarteessa noususta. Yhdeksänvuotias voittaja kuittasi Nazionista 97750 euroa ja otti samalla kauden avausvoiton. Se on tienannut silti tällä kaudellakin jo ennen tätä pitkästi toistasataa tuhatta ja koko uralla nyt yli 2,3 miljoonaa.

Chiefille kakkossija tiesi 46750 euron nousua voittosummaan. Seitsemänvuotiaan vuoden ansiot nousivat sen ansiosta yli 130000 ja koko uran menivät heittämällä yli 400 tuhannen. Ori meni 2250 metriä kilometriajassa 12,3, kun voittaja noteerasi 12,1.

"Chief parantaa nyt otteitaan", iloitsi Anu Intonen.

"Se on palannut tasolleen, ja vieläkin on asioita, joissa on parantamisen varaa."

